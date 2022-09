Marilyn Monroe Film «Blonde» auf Netflix zeigt die Höllenqual einer Hollywood-Ikone – und wird dabei selbst zu einer In einem fast dreistündigen Psychotrip wird der Mythos Marilyn brutal auseinander genommen, nur um anschliessend wieder zusammengesetzt zu werden: Nun ist die Frau das reine Opfer.

Die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas ähnelt Marilyn tatsächlich bis in die blondierten Haarspitzen. Bild: Netflix

Diese verfluchten Männer! Das ganze kurze, traurige Leben der Norma Jean Baker, besser bekannt unter ihrem unsterblich gewordenen Künstlernamen Marilyn Monroe, ist verschwendet an diese verfluchten Männer. Ausschliesslich. Männer, die sich über sie lustig machen, ihr auf den Arsch glotzen und hauen. Männer, die sie ungefragt anfassen und besteigen wie ein Tier. Männer, die sie schlecht bezahlen, betrügen, belügen, ausnutzen, verraten, vernichten. Der amerikanische Albtraum.

«Blonde», der seit dieser Woche auf Netflix läuft, sammelt die Asche ein, die vom blendenden Feuerwerk übrig bleibt, das eine der grössten Hollywood-Ikonen des 20. Jahrhunderts zündete. Der Film nach der Romanvorlage von Joyce Carol Oates ist eine Art fiktives Anti-Biopic über Marilyn Monroe, gespielt von Ana de Armas. Er komprimiert nicht die Summe eines Lebens, sondern konzentriert sich auf die Tiefpunkte.

Subtil wie ein Holzhammer

Von denen gibt es tonnenweise: Angefangen vom Produzenten, der sie vergewaltigt, über zum zweiten Ehemann Joe DiMaggio, der sie verprügelt, bis zum amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Mit diesem hat sie sehr expliziten Oralsex, bei seinem Orgasmus explodieren Raketen im Fernseher neben dem Bett. Der ab 18 Jahren freigegebene Film schlägt nicht mehr aufs Gemüt, er hämmert subtil wie ein Holzhammer auf den weiblichen Körper ebenso ein wie auf die Psyche der Zuschauer.

Gibt es ausnahmsweise einen Augenblick des sonnenumkränzten Glücks, etwa kurz nach der Hochzeit von Marilyn mit dem Schriftsteller Arthur Miller (Adrian Brody), kann man sicher sein: Das endet in der nächsten Katastrophe. Bereits die Kindheit ist ein einziges Trauma aus Schlägen, Schreien und Feuer, verabreicht von der psychisch kranken Mutter. Der abwesende Vater wird zum lebenslangen Stigma, jeden ihrer Männer himmelt eine infantilisierte Marilyn mit «Daddy» an.

Ein gestörtes Sexsymbol

Auch die Strasse von Marilyns Erfolg ist in «Blonde» von Männern gepflastert, ihre Filmkarriere eine einzige Missbrauchserzählung. Als Schauspielerin wird sie lange nicht ernst genommen, entweder ist sie ein Sexsymbol oder gestört. Oder ein gestörtes Sexsymbol. Einmal sagt einer beim Vorsprechen: «Das war wie einer Verrückten zuzusehen, keine Technik, keine Schauspielerei.» Wie eine fremdgesteuerte Puppe taumelt Marilyn durch den Film. Weibliche Selbstermächtigung, irgendwo? Fehlanzeige.

Quälende 166 Minuten dauert diese Passionsgeschichte der Demütigung und Grausamkeit, allerdings ohne Erlösung, für niemanden. Die einzelnen Szenen reihen sich assoziativ aneinander, mit Schwerpunkten auf den Jahren 1952, 1955 und 1962. Aber irgendwann ist eine Chronologie bei dieser frustrierenden Trümmerorgie völlig egal, man weiss, wie es enden wird.

Die Bestätigung des männlichen Blicks

Der australische Regisseur Andrew Dominic ist nicht ungeübt im schleichenden Zersetzen amerikanischer Mythen: So zerlegte er 2007 mit «The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford» bis zum Äussersten entschleunigt gleich eine ganze Reihe von Legenden, die das Western-Genre konstituieren. Ob das beeindruckend war, oder beeindruckend nervtötend, daran scheiden sich noch immer die Geister. Doch in «Blonde» wird nichts mehr zerlegt, sondern zynische Leichenfledderei betrieben. Bis schliesslich der neue Mythos von Marilyn als reines Opfer steht.

Es gehe ihm auch um den «male gaze», so der Regisseur, also den eingeschränkten männlichen Blick auf Frauen, der oft genug irgendwo auf Höhe des Hinterns endet. Doch Dominic verfällt diesem in «Blonde» selbst, wenn er sich unnötigerweise die Hälfte des Films an einer nackten oder halb nackten Marilyn weidet. Ungefiltert drängt sich die Kamera in Marilyns Kopf und an einer Stelle in ihre Vagina. Zwischen den Blicken all der schrecklichen Männer und seinem eigenen entwickelt sich keine Distanz; ironischerweise bestätigt und festigt der Film damit eher den male gaze, als ihn zu entlarven.

Zudem geschieht das Ganze mit jener prätentiösen Haltung, die manchmal entstehen kann, wenn der Streamingriese Netflix auf Arthouse macht; man denke an die zwanghafte Kunstbeflissenheit von David Finchers «Mank». Auch in «Blonde» werden stilistisch so einige Register gezogen, Bildformate probiert, zwischen Schwarz-Weiss und Farbe hin- und hergewechselt – und auch hier wirkt das Ergebnis anstrengend gewollt: Jedes Bild schreit nach Kunstanspruch und Belohnung für diesen.

Ein wütender Post-Me-too-Rundumschlag

Die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas, der man nicht nur im letzten James-Bond-Film «No Time to Die» mehr Zeit auf der Leinwand gewünscht hätte, ähnelt Marilyn tatsächlich bis in die blondierten Haarspitzen, jede Geste bis hin zur säuselnden Stimme und den aufgerissenen Augen entspricht der Ikone. Mit ihrer Performance wird sich wohl beim Oscarrennen der Trend fortsetzen, dass gewürdigte Schauspielkunst möglichst exakte Imitation historischer Figuren bedeutet.

Einen solch wütenden Rundumschlag wie «Blonde» mag man in Post-Me-too-Zeiten in einen Überwindungsprozess von machtgeilen Produzenten wie Harvey Weinstein und Konsorten einordnen. Joyce Carol Oates, die Autorin der literarischen Vorlage, spricht in Interviews davon, dass die Wahrheit über Marilyn noch viel grausamer gewesen sei. Das mag sein, doch traurigerweise bringt gerade die radikale Empathielosigkeit im Film den Menschen Marilyn kein Stück näher.