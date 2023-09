So gelingt der perfekte Filterkaffee: Baristameister aus Baden zeigt, wie es geht – mit günstiger Ausrüstung

Am 1. Oktober ist der Internationale Tag des Kaffees. Um das zu feiern, haben wir den Baristameister Gijtipong Thangsubutr in Baden besucht. In seinem Café Gap's Cup hat er uns gezeigt, wie man den perfekten Filterkaffee zubereitet: Ohne Maschine und mit wenig Geld. Mehr dazu im Video.