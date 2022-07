In Veltheim in der Kirche befindet sich eine der grössten Kolonien von «Grossen Mausohren» in der Schweiz. Der Fledermausexperte Andreas Beck und die Projektleiterin Natur und Landschaft Anja Trachsel vom Jurapark erzählen viel Spannendes über diese Tiere, die eigentlich so eng mit uns Menschen leben.