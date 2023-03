Windisch Frau in Auto angeschossen ++ Täter auf der Flucht ++ Keine versuchte Entführung ++ Jugendliche mussten im Schulhaus bleiben In Windisch läuft aktuell ein Polizeieinsatz. Der Grund ist offenbar eine Frau, die angeschossen worden ist. Der Einsatzort war unter anderem beim Schulhaus Dohlenzelg. Die Fahndung nach dem mutmasslichen Täter ist weiterhin im Gange.

Das sagt Marco Roduner, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, zum Vorfall in Windisch. ArgoviaToday

Im Gebiet Windisch-Gebenstorf läuft aktuell ein Polizeieinsatz. Marco Roduner, Mediensprecher bei der Aargauer Kantonspolizei sagt: «Wir haben um 13.30 Uhr eine Meldung erhalten über eine Schussabgabe.» Eine 42-jährige Frau sei in einem Fahrzeug angeschossen und verletzt worden. Sie wurde ins Spital gebracht.

«Der Täter ist aktuell flüchtig», sagt Roduner. Die Kantonspolizei Aargau kann auf Anfrage der AZ nicht sagen, ob der Täter zu Fuss oder mit einem Fahrzeug auf der Flucht ist. Aus diesem Grund habe man die Grossfahndung ausgelöst. Offenbar ist der Täter der Polizei bekannt. Das schreibt «ArgoviaToday». Wie der Täter aussieht oder welche Auffälligkeiten er aufweist, kann die Polizei derzeit ebenfalls nicht sagen.

Gemäss Informationen der AZ ist die Polizei zum Schulhaus Dohlenzelg ausgerückt. Eine Lehrerin sagte gegenüber «ArgoviaToday», dass die Lehrerschaft angewiesen worden sei, die Schülerinnen und Schüler nicht nach Hause zu schicken.

Das Schulhaus Dohlenzelg in Windisch. Severin Bigler

Schülerinnen und Schüler sahen schon kurz nach 13.30 Uhr die ersten Polizisten auf dem Schulareal. Ihnen wurde laut AZ-Informationen gesagt, dass ein Vater seine zwei Kinder entführen wolle. Das verneint Mediensprecher Marco Roduner gegenüber einer AZ-Reporterin vor Ort. Es habe sich nicht um eine versuchte Entführung gehandelt. Viel mehr dürfte es sich um ein Beziehungsdelikt handeln.

Weil die Lage zunächst unklar war, mussten die Jugendlichen auch in der Pause im Schulhaus bleiben. Inzwischen durften die Schülerinnen und Schüler das Gebäude aber verlassen und nach Hause gehen.

Auf Twitter schreibt die Aargauer Kantonspolizei ebenfalls, dass es zu einer Schussabgabe gekommen ist. Der Täter «dürfte aber keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen». Diese Information könne sie «aufgrund der bisherigen Ermittlungen» geben, sagt Mediensprecher Daniel Wächter der AZ am Telefon. Es ist also eine bedingte Entwarnung.

Windisch: Polizeieinsatz nach Schussabgabe auf Frau. Täter ist flüchtig und dürfte keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Die Polizei hat eine Grossfahndung ausgelöst. Strasse zwischen Gebenstorf und Windisch bleibt gesperrt. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) March 14, 2023

Ein Augenzeuge hat den Einsatz erlebt und berichtet gegenüber Tele M1, dass es recht hektisch war und «plötzlich überall Polizei mit Maschinenpistolen herumgerannt ist.» Zudem sei ein Kind zu einer Mitarbeiterin des Careteams gebracht worden, sagt der Augenzeuge weiter. Andere Augenzeugen berichten am frühen Abend, gegen 17 Uhr, von einem Helikopter, der jetzt ebenfalls im Einsatz stehe und in regelmässigen Abständen immer wieder über der Region kreise.

Das sagt ein Augenzeuge zum Vorfall. Tele M1

Zumindest vor Ort bei der Schulanlage Dohlenzelg scheint der Polizeieinsatz inzwischen beendet zu sein. Wie ein Leserreporter der AZ meldet, sind auf dem Schulareal und in der Umgebung derzeit keine Polizeikräfte mehr zu sehen. Auch der Verkehr in Windisch laufe normal, es gebe keine gesperrten Strassen in der Gemeinde. (cri/fh)