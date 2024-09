Einkaufstourismus Die 3G-Schranke fällt: In Deutschland braucht es beim Einkaufen jetzt nur noch eine Maske Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg hat die Coronamassnahmen ein weiteres Mal gelockert. Das kommt Schweizern zugute, die in Deutschland shoppen oder die Frisur richten lassen wollen. Wir zeigen Ihnen, was aktuell im Nachbarland gilt.

Beim Einkaufen gilt in Baden-Württemberg nun für alle Geschäfte nur noch eine FFP2-Maskenpflicht. Die 3G-Regel ist aktuell vom Tisch. Dennis Kalt

Der Bundesrat entscheidet nächste Woche über weitgehende Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen. Geht es nach der Aargauer Regierung, bleibt nur eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr bestehen, nicht aber in den Läden. Dies ist in Deutschland (noch) kein Thema. Doch was gilt im Nachbarland aktuell? Wir haben die Antworten auf die zentralen Fragen.

Muss ich mich als Ungeimpfter immer noch testen lassen, wenn ich in Deutschland shoppen gehen will?

Nein, die Regierung in Baden-Württemberg hat die 3G-Pflicht am Mittwoch aufgehoben. Damit dürfen nun auch Ungeimpfte wieder ohne einen Coronatest Kleider und anderes shoppen gehen. Um einen Test kommen Sie allerdings nicht herum: den Kleidertest. Sonst droht zu Hause die böse Überraschung.

Das sind gute Nachrichten. Weiter so! Fällt nun auch die FFP2-Pflicht?

So gut sind die Nachrichten dann doch nicht. Die FFP2-Tragepflicht bleibt für Personen über 18 Jahren bestehen. Dies gilt für alle Läden, also auch für Lebensmittelgeschäfte und andere Grundversorger sowie in Paketshops. In diesen Geschäften galt die 3G-Regel nie. Auch im öffentlichen Verkehr muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Ist die 3G-Regel endgültig vom Tisch?

Endgültig ist in der Coronapandemie nichts. Klar ist: Verschlimmert sich die Coronasituation und wird aus der aktuellen Alarmstufe I wieder die Alarmstufe II, kommt die G-Regel zurück. Dann aber gleich als 2G-Regel im Einzelhandel. Ausgenommen sind auch dann Grundversorger.

Mich hat gerade jemand gefragt, ob ich Krach mit meinem Coiffeur habe. Kann ich als Ungeimpfter wieder in einen Coiffeursalon?

Ja, Sie können sich Ihre Mähne – Pardon: Frisur – wieder richten lassen. In Coiffeursalons gilt wieder die 3G-Regel. Dabei reicht ein einfacher Schnelltest. Anders ist es bei anderen «körpernahen Dienstleistungen», wie das im Fachjargon heisst. Hier gilt 2G. Gemeint sind mit den körpernahen Dienstleistungen Nagelstudios, Massagen und kosmetische Behandlungen.

Kann ich als Ungeimpfter auch wieder ins Restaurant?

Nein, in der Gastronomie bleibt die 2G-Regel bestehen. Auch dies ist eine Lockerung, denn in der Alarmstufe II galt die 2G-plus-Regel und eine Sperrstunde. Tempi passati und als Geimpfter oder Genesener können Sie auch nach 22.30 Uhr noch auf dies oder das anstossen.

Ich bin ungeimpft. Muss ich mich da nach 21 Uhr durch die Gassen schleichen, um nicht entdeckt zu werden?

Nein, Sie müssen nicht mehr vorsichtig um die Ecke äugen, ob da vielleicht ein Polizist steht – es gibt keine Ausgangssperre für Ungeimpfte mehr. Eine Ausgangssperre für Ungeimpfte zwischen 21 und 5 Uhr tritt erst wieder in Kraft, wenn die Inzidenz über 1500 liegt.

Die Basler Fasnacht findet wieder statt und auch im Fricktal geht jetzt das närrische Treiben los. Auch im Nachbarland?

Sie können das Konfetti wieder im Schrank versorgen: Fasnachtsumzüge sind in Baden-Württemberg in beiden Alarmstufen nicht erlaubt. Hallenveranstaltungen ohne Tanz dagegen schon. Hier gilt: Unter 2G dürfen maximal 2000 Besucherinnen und Besucher teilnehmen, unter 2G-plus 4000. Die Auslastung darf aber maximal bei 50 Prozent liegen.

Darf ich mich auch wieder auf ein Volksfest freuen?

Schon Adolf Ogi wusste: «Freude herrscht», wenn Festfreude herrscht. Volks- und Stadtfeste sind wieder erlaubt – je nach Regel mit bis zu 10'000 Besucherinnen und Besucher. Trüben könnte die Freude einzig, dass derzeit kaum Volksfeste stattfinden.

Dann kann ich auch wieder in der Disco abtanzen gehen?

Sie müssen Ihre Beine noch etwas zähmen: Clubs und Diskotheken dürfen erst wieder in der Warnstufe öffnen – unter 2G-Bedingungen.

Darf ich die befreundete Familie in Bad Säckingen besuchen?

Sie dürfen! Für Geimpfte und Genesene gibt es keine zahlenmässige Beschränkung für Treffen. Bei Ungeimpften darf sich ein Haushalt mit maximal zwei Personen treffen.

Überall wollen die Einrichtungen und Läden meine Kontaktdaten, dabei suche ich gar keinen Kontakt. Bleibt es dabei?

Da können wir Sie beruhigen: Kontaktdaten müssen kaum mehr erhoben werden. Die Pflicht ist beispielsweise bei Theateraufführungen, beim Museumsbesuch, in der Gastronomie oder bei religiösen Veranstaltungen weggefallen.

Dann kann ich also wieder problemlos ins Kino?

Wenn Sie geimpft oder genesen sind, heisst es: Film ab! In Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Museen, Bibliotheken, Freizeitparks oder Bädern gilt 2G. Verzichten müssen Sie dagegen auch weiterhin auf ein Dampfbad. Denn eingeheizt werden darf hier erst wieder in der Warnstufe.