Die Brandkatastrophe in Griechenland hält seit Tagen an, die Feuer sind ausser Kontrolle. Nun kommt Hilfe aus der Schweiz. Am Samstagmorgen sind in Locarno (TI) drei Schweizer Armeehelikopter Richtung Griechenland abgehoben. Bereits morgen sollen sie erste Löscheinsätze fliegen.