Freunde fürs Leben Sie fanden sich vor dem Altar – wie Trainer Hitzfeld und Pfarrer Hochstrasser Freunde wurden Vor 36 Jahren haben sich Othmar Hitzfeld und Josef Hochstrasser kennen gelernt. Rein zufällig eigentlich. Was die Freundschaft ausmacht, gegen wen sie jassen und was eine Katze damit zu tun hat.

Wir schreiben das Jahr 1985. Damals ist Othmar Hitzfeld Trainer beim FC Aarau. Er führt diesen in den Cupfinal. Am Abend vor dem grossen Spiel geht er zum Gottesdienst. Pfarrer Josef Hochstrasser erkennt Hitzfeld sofort. Bei der Kommunion sagt er zunächst ganz normal: «Der Leib Christi.» Sofort fügt er aber an:

«Und viel Glück morgen im Cupfinal.»

Hitzfeld staunt nicht schlecht, ist perplex. Das sagt er in einem Beitrag von Tele M1. Er habe sich aber «riesig gefreut» und nach dem Gottesdienst hätten die beiden ihre ersten Worte gewechselt.

Der Kirchenbesuch scheint ein gutes Omen gewesen zu sein, der FC Aarau gewann tags darauf das Endspiel und stemmte den Pokal in die Höhe. Es war der erste grosse Erfolg in der langen Karriere des Othmar Hitzfeld, der sogar die Champions League gewinnt und später auch Schweizer Nationaltrainer ist.

Die Karriere von Othmar Hitzfeld in 20 Bildern:

Mittlerweile ist Hitzfeld seit knapp sieben Jahren nicht mehr im Trainerbusiness tätig. Die Freundschaft hat aber noch heute Bestand – obwohl der gebürtige Lörracher später in der deutschen Bundesliga coachte. Nach Deutschland – genauer nach Dortmund und München – lädt Trainer Hitzfeld Pfarrer Hochstrasser auch ein, sie spielen im Garten zusammen Fussball.

Offene und ehrliche Diskussionen

Und sogar eine Beerdigung hätten sie zusammen durchgemacht, erzählt Josef Hochstrasser. Es sei dazu gekommen, weil Hitzfelds Lieblingskatze überfahren worden war – just als der Pfarrer mit seiner Frau zu Besuch in München war. Hitzfeld sei ein Katzenliebhaber, verrät Hochstrasser. «Und dann haben wir eben eine Beerdigung gemacht.»

Noch heute treffen sie sich. Wie sie verraten, jassen sie dann zum Beispiel gegen ihre Frauen. Aber nicht nur. Hitzfeld sagt: «Wir können offen und ehrlich über viele Themen diskutieren. Und das macht unsere Freundschaft aus. Aber natürlich auch seine Gottesdienste.» Dass sich ihre beiden Frauen auch noch gut verstehen, ist ein weiterer positiver Nebeneffekt der Freundschaft, die vor 36 Jahren dank der Religion und dem Fussball ihren Anfang genommen hat.

Mehr davon? Josef Hochstrasser und Othmar Hitzfeld waren vergangene Woche Gäste in der Sendung «TalkTäglich» bei Tele M1, wo sie ausführlich über ihre Freundschaft sprachen:

