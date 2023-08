Führungswechsel «Ich bin nur ein Kopf unter 300 Mitarbeitenden» – Marianne Wildi hört als CEO der Hypi Lenzburg auf Die Hypothekarbank Lenzburg krempelt ihre Leitung um: Die langjährige Geschäftsführerin soll ihr Amt aufgeben und in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Als Geschäftsführerin der «Hypi» Lenzburg hat sie die Regionalbank schweizweit bekannt gemacht: Marianne Wildi. Bild: Alex Spichale

Marianne Wildi hat mit ihrem Führungsstil die Hypothekarbank Lenzburg geprägt. Nun ist damit bald Schluss: Ab März 2024 soll die Geschäftsführerin der Regionalbank ihr Amt abgeben und stattdessen in den Verwaltungsrat gewählt werden. Der aktuelle Verwaltungsrat wird im vierten Quartal dieses Jahr beschliessen, sie der Generalversammlung zur Wahl vorzuschlagen.

Geht es nach dem Verwaltungsrat, soll sie sogar Präsidentin werden – nach Ablauf einer aufsichtsrechtlichen Übergangsfrist.

Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin ist bereits eingeleitet, teilt die Bank mit.

«Ich bin nur ein Kopf von über 300 Mitarbeitenden»

Die paar Zeilen in der Medienmitteilung zum Führungswechsel gehen dabei fast unter im sechsten Paragrafen einer umfassenden Medienmitteilung der Bank.

Deshalb fragten wir die Bankerin, die wir als Präsidentin der Aargauer Industrie- und Handelskammer (AIHK) die «einflussreichste Frau im Aargau» nannten: weshalb so bescheiden? «Ihr findet diese Information vielleicht wesentlich, aber für eine Firma mit einer 150-jährigen Geschichte ist das weniger wichtig», erklärt Marianne Wildi. Sie sei schliesslich «nur ein Kopf von über 300» im Unternehmen.

Die Bank wolle vielmehr in den Vordergrund rücken, dass sie ihre Transformation als digital affine Bank fortführt: Nebst der Ankündigung des Rücktritts von Marianne Wildi teilt nämlich die Hypi mit, dass sie die Firma Finstar als Tochterunternehmen abspaltet.

Marianne Wildi an der jüngsten Generalversammlung der Bank. Bild: Fritz Thut

Finstar als eigene Aktiengesellschaft

Finstar ist eine Software-Entwicklungsfirma, die Kernbankensysteme entwickelt und verkauft. Sie wird zu 100 Prozent im Besitz der Hypothekarbank Lenzburg bleiben und Marianne Wildi soll Verwaltungsratspräsidentin der neu zu gründenden Aktiengesellschaft werden.

Somit dürfte die Bankerin fortan die strategische Orientierung der beiden Unternehmen prägen und das operative Geschäft anderen überlassen. Durch ihre Aktivität als Präsidentin der AIHK und ihre Mitgliedschaft im Vorstand von economiesuisse und im Verwaltungsrat der Bankiervereinigung ist Wildi stark vernetzt. Sie freue sich, dieser Aktivität mehr Zeit widmen zu können und ihr Netzwerk zugunsten der Hypothekarbank nutzen zu können: «Es ist eine Ehre und ein Vertrauensbeweis, dass der Verwaltungsrat meine Kandidatur empfiehlt.»

Wird Wildi als Verwaltungsratspräsidentin mehr Zeit haben, auch für Privates? « Ich gehe fest davon aus, dass ich mehr Zeit haben werde, und befürchte, dass ich ganz viele Sachen finde, mit denen ich mich beschäftigen kann». Zum Zopfbacken etwa, wie sie damals der AZ erzählte? «Ja, zum Beispiel», antwortet sie lachend.

Hypi will digitalste Bank der Schweiz bleiben

Die Hypi will nebst dem klassischen beratungsorientierten Bankgeschäft ihre Open-Banking-Dienstleistungen fortführen – und ihrem Ruf als «digitalste Bank der Schweiz», wie sie die Zeitschrift Finews nannte, gerecht werden. Sie bietet bereits jetzt das «Banking as a Service» für digitale Finanzakteure wie die Banking-App Neon an. Nun sollen diese Dienstleistungen unter der Marke «HBL Solutions» neu positioniert sein.