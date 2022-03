Wahlen Bern Keine Corona-Skeptiker im Berner Parlament: Verein «Aufrecht Bern» holt keinen einzigen Sitz Fünf Sitze wollte «Aufrecht Bern» im Grossen Rat holen, am Schluss reichte es für keinen einzigen. Die coronaskeptische Bewegung, die sich nicht ins Parteienspektrum einordnen lässt, hat es in der institutionellen Politik schwerer als auf der Strasse.

Der massnahmenkritische Verein «Aufrecht Bern» holte am Sonntag im Kanton Bern keinen einzigen Sitz – weder im Grossen Rat noch in der Regierung. Oliver Menge

Schaffen die Corona-Massnahmengegner den Sprung in die institutionelle Politik? Dafür gaben die Grossrats- und Regierungswahlen im Kanton Bern erste Hinweise. Unter dem Namen «Aufrecht Bern» traten die Coronagegner in Bern an – als Ableger des nationalen Vereins «Aufrecht Schweiz». Insgesamt stellten sie 69 Kandidierende (25 Frauen und 44 Männer) für den Grossen Rat sowie zwei Kandidaten für den Regierungsrat.

Der Testlauf für die nationalen Wahlen 2023 ist missglückt

Es war eine Art Testlauf für die nationalen Wahlen 2023. Fünf Sitze im Grossen Rat seien das Ziel, sagte «Aufrecht Bern»-Kampagnenleiter Mark Steiner im Vorfeld. Am Schluss reichte es für keinen einzigen Sitz, weder im Grossen Rat noch im Regierungsrat. Eine Anfrage von CH Media, wie «Aufrecht Bern» die Wahlresultate einordnet, blieb bisher unbeantwortet.

Den höchsten Wähleranteil erreichte der massnahmenkritische Verein im Wahlkreis Mittelland-Süd. Hier bekam er drei Prozent der Stimmen, im Wahlkreis Bern jedoch nur gut 1 Prozent. Die beiden Kandidaten für den Regierungsrat landeten auf den Plätzen 11 (Joshua Baumann, 17’607 Stimmen) und 14 (Mark Steiner, 13’887 Stimmen).

So viele Stimmen holte Aufrecht Bern in den Wahlkreisen Oberaargau und Oberland: nicht angetreten Wahlkreis Anzahl Parteistimmen Wähleranteil Berner Jura 1’497 1.2% Biel-Seeland 24'675 2.8% Emmental 7’974 2.3% Mittelland-Nord 19’066 2.5% Mittelland-Süd 18’931 3.0% Bern 7’225 1.1% Thun 11’771 2.9%

Mit dem Einzug in die institutionelle Politik – direkt von der Stimmbevölkerung legitimiert – scheint es bei der selbsternannten Bürgerbewegung also noch zu hapern. Dies, obwohl die Massnahmengegner an Demonstrationen tausende Menschen mobilisieren konnten. Und auch bei der zweiten Abstimmung über das Covid-Gesetz hatten sie 38 Prozent der Stimmen auf ihrer Seite. Politologe Lukas Golder attestierte den Coronagegnern im Herbst 2021 einen theoretischen Wähleranteil von bis zu zehn Prozent.

Die Kraft der Strasse schlägt sich nicht auf Wahlzetteln nieder

Davon ist nun wenig zu spüren. Bei den kantonalen Wahlen in Bern bleibt die massnahmenkritische Bewegung chancenlos – wie schon im Kanton Nidwalden zwei Wochen zuvor. Einzig im Stadtparlament von Dübendorf ZH holte «Aufrecht» mit Patrick Jetzer am Sonntag einen Sitz.

Woran liegt das schlechte Abschneiden der Bewegung, die auf der Strasse eine grosse Kraft entfalten konnte? Ein Grund könnte sein, dass die «Aufrecht»-Bewegung (abgesehen von der Haltung zu den Corona-Massnahmen) kein klares Profil hat. Auf der Website schreibt der Verein: «Bei uns finden sich Kandidaten aus dem ganzen politischen Spektrum. Die politische Ausrichtung ist dabei nicht massgebend.» Von Extremismus grenze man sich aber klar ab.

Positionen von ganz rechts bis links sind vertreten

Für Selbstbestimmung und Eigenverantwortung trete man ein, steht auf der Website von «Aufrecht Bern». Zudem habe man keine Berufspolitiker und sei «zu 100 Prozent frei von Lobbyismus». Der Verein distanziert sich also vom Politik-Establishment, bleibt inhaltlich aber ungreifbar. Ob es im Herbst 2023 für Sitze in Bundesbern reicht, scheint unter aktuellen Vorzeichen unwahrscheinlich.

Hinter «Aufrecht Schweiz» stehen neun massnahmekritische Bürgerbewegungen wie die «Freunde der Verfassung», das Aktionsbündnis Urkantone oder das Lehrernetzwerk Schweiz. Nicht dabei ist die Jugendbewegung «Mass-voll». Der Verein «Aufrecht», der Positionen von ganz rechts bis links abdeckt, bezeichnet sich bewusst nicht als Partei, sondern als Bewegung.