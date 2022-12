Aargauer Sternekoch und Küchenchef des Restaurants Skin's in Lenzburg zeigt in Videos, wie das Menu zum fairen Preis ein Hit wird. "> Der Sternekoch Kevin Romes stellt sein Weihnachtsmenu vor. Video: Gülpinar Günes / Carin Camathias

Kochvideo Weihnachtsmenu mit Aargauer Sternekoch Kevin Romes: «Hiermit könnt ihr auf jeden Fall auftrumpfen» Leckere Weihnachten trotz Inflation? Das Festessen muss nicht teuer sein, um ein Gaumenschmaus zu werden. Der Aargauer Sternekoch und Küchenchef des Restaurants Skin's in Lenzburg zeigt in Videos, wie das Menu zum fairen Preis ein Hit wird.

Der Sternekoch Kevin Romes von «Skin's the Restaurant» zeigt in mehreren Videos wie ein 3-Gänge-Menu gelingt. Bild: Gülpinar Günes

Haben Sie genug von Bratwurst mit Kartoffelsalat oder Fondue chinoise am Weihnachtsabend? Dann servieren Sie doch diese Weihnachten ein Gourmetmenu vom Sternekoch. In verschiedenen Videos zeigt der Starkoch Kevin Romes, wie Sie ein 3-Gänge-Menu auf Sternenniveau zum kleinen Preis selber zubereiten können. In Zeiten von Inflation lohnt sich das Kostenbewusstsein doppelt.

Und das Beste daran: Fast alles lässt sich vorbereiten, damit Sie genug Zeit mit Ihren Liebsten verbringen können und nicht ständig in der Küche stehen müssen.

Zuerst gibt es eine winterliche Apfel-Pastinakensuppe mit Chips, dann ein Hirschragout mit Palffyknödel und Rotkraut und zum Dessert einen gebackenen Birnencrumble mit Vanillesauce.

Das weihnachtliche 3-Gänge-Menu zum Nachkochen. Bild: Gülpinar Günes

Vorspeise: Winterliche Apfel-Pastinakensuppe

Video: Gülpinar Günes / Carin Camathias

Zutaten: 200 g Pastinaken, klein geschnitten

200 g Granny-Smith-Äpfel, klein geschnitten

Je 50 ml Weisswein/weissen Portwein

800 ml Gemüsebrühe

½ Zitrone (Saft)

Salz, Zucker zum Abschmecken

½ Pastinake für Chips

Rapsöl/Butter

Winterliche Apfel-Pastinakensuppe mit Chips. Bild: Gülpinar Günes

Schwitzen Sie zuerst die Pastinaken in etwas Öl und Butter an. Danach die Schalotten hinzugeben. Kurz warten und das Ganze mit Salz und Zucker abschmecken. Erst dann die Granny-Smith-Äpfel hinzugeben. Die Reihenfolge sollte eingehalten werden, da die Zutaten verschiedene Garzeiten haben. Wenn alles etwas angebraten ist, mit Weisswein und hellem Portwein ablöschen.

Dann lassen Sie die Suppenbasis einkochen, bis die Flüssigkeit eine sirupartige Konsistenz annimmt. Anschliessend die Gemüsebrühe hinzugeben und die Suppe für etwa 20 weitere Minuten köcheln lassen. Danach einen Schuss Sahne hinzugeben und die Masse glatt pürieren oder passieren. Mit Salz, Zucker und etwas Zitronensaft abschmecken.

Je nach Vorliebe kann die Suppe mit Gemüsebrühe weiter verdünnt werden. Für den Glanz und einen runderen Geschmack können Sie zum Schluss ein paar Würfel kalte Butter darunterrühren.

Für die Chips als Topping schneiden oder hobeln Sie eine halbe Pastinake in feine Streifen. Diese in einer Pfanne mit genügend Öl goldbraun frittieren. Anschliessend die Chips auf einem Küchenpapier verteilen und salzen.

Hauptgang: Hirschragout mit Palffyknödel und Rotkraut

Video: Gülpinar Günes / Carin Camathias

Zutaten 1 kg Hirschfleisch (Schulter)

700 ml Wildfond

Je 300 ml Rotwein/roten Portwein

200 g Zwiebeln, klein geschnitten

200 g Karotten, klein geschnitten

200 g Knollensellerie, klein geschnitten

2 Zehen Knoblauch, halbiert ohne Keim

Gewürze (4 Lorbeerblätter, 10 schwarze Pfefferkörner, 4 Wacholderbeeren, 2 Gewürznelken)

100 g Preiselbeeren

100 g Crème fraîche

Salz, Pfeffer zum Abschmecken

Rapsöl zum Anbraten

Hirschragout mit Palffyknödel und Rotkraut. Bild: Gülpinar Günes

Marinieren Sie die fein geschnittene Hirschschulter 24 Stunden in Rotwein und Portwein. Durch die Säure im Wein wird das Fleisch viel weicher. Die Fleischstücke anschliessend aus der Marinade holen und in etwas Öl mit hoher Hitze scharf anbraten. Danach das Fleisch aus der Pfanne nehmen und das Gemüse (Zwiebel, Knoblauch, Karotten und Knollensellerie) ebenfalls mit etwas Öl scharf anbraten.

Anschliessend etwas Tomatenmark dazugeben und ebenfalls kurz mitrösten. Dann das Gemüse mit Rotwein und Portwein ablöschen. Bei reduzierter Hitze köcheln lassen, bis die Flüssigkeit eine sirupartige Konsistenz annimmt. Zum Schluss geben Sie den Wildfond dazu und lassen das Ganze mit den Gewürzen kurz aufkochen. Anschliessend das Fleisch dazu geben und zwei Stunden abgedeckt im Ofen bei 120 bis 130 Grad schmoren lassen.

Nach zwei Stunden holen Sie das Fleisch aus der Sauce und stellen es beiseite. Anschliessend die Sauce passieren oder durch ein Sieb laufen lassen. Um die Sauce zu binden, etwas Maizena in Wasser auflösen und zusammen mit der Sauce aufkochen. Anschliessend die Preiselbeeren hinzugeben und ebenfalls kurz mitköcheln lassen. Zum Schluss das Fleisch wieder dazu geben und mit etwas aufgeschlagener Crème fraîche anrichten.

Zutaten Je 250 g Weissbrot/Briochebrot, gewürfelt und getrocknet

2 Eier

400–500 ml Milch

½ Zwiebel, fein gewürfelt

½ Zehe Knoblauch, fein gewürfelt

Petersilie, gehackt

1 EL Butter zum Anbraten

Salz, Pfeffer, Muskat zum Abschmecken

Schwitzen sie den Knoblauch und die Zwiebel in etwas Butter an bis sie leicht glasig sind. Geben Sie das Brot in eine Schüssel. Durch die eine Hälfte Briochebrot werden die Knödel fluffiger. Die Milch zu dem glasig gebratenen Knoblauch und der Zwiebel geben. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

Anschliessend geben Sie zwei Eier und die gewürzte Milch zum Brot. Die gehackte Petersilie dazugeben und alles gut vermengen. Das Ganze nun etwa eine halbe Stunde ziehen lassen, damit das Brot etwas quellen kann.

Anschliessend eine Knödelprobe machen. Dazu eine kleine Kugel aus der Masse formen. Mit nassen Fingern klebt der Teig weniger und das Formen fällt leichter. Die Kugel in heissem Wasser für 7 bis 8 Minuten kochen. Falls der Knödel zu weich wird, mehr Brot in den Teig kneten. Wenn der Knödel in Ordnung ist, können die restlichen Kugeln geformt werden.

Diese können dann unter einem feuchten Tuch im Kühlschrank bis zum Abendessen gelagert werden. Kurz vor dem Servieren die Knödel wie bei der Probe frisch kochen.

Rotkraut 1 Kopf Rotkraut, fein geschnitten, ohne Strunk

300 g Zwiebeln, fein geschnitten

300 g Gala-Äpfel, fein geschnitten

1 Flasche Rotwein, trocken

300 ml roten Portwein

Je 50 g Salz und Zucker

200 ml Apfelmus

100 ml Rotweinessig

Gewürzsäckchen (2 Sternanis, 2 Lorbeer, 10 Pfefferkörner, 5 Wacholderbeeren, 2 Nelken)

Alle Zutaten zusammen marinieren und fest kneten. Das Gewürzsäckchen hinzugeben und für 48 Stunden abgedeckt im Kühlschrank ziehen lassen.

Anschliessend in einen Topf geben und langsam, für ungefähr 2 Stunden weich kochen.

Dessert: Birnencrumble mit Vanillesauce

Video: Gülpinar Günes / Carin Camathias

Zutaten 4 Stück Birnen, fein gewürfelt

1 Vanilleschote

2 Stück Kardamom, ganz

50 g Zucker

20 ml weissen Portwein

100 ml Birnensaft

4 Birnen, grob gewürfelt zum Anrühren des Kompotts

100 g Mehl

100 g Zucker

80 g Butter, zimmerwarm

10 g Vanillepulver

Birnencrumble mit Vanillesauce. Bild: Gülpinar Günes

Zuerst die grob gewürfelten Birnen mit Zucker in einer Pfanne goldig caramelisieren lassen. Anschliessend mit weissem Portwein und Birnensaft ablöschen. Geben Sie die Vanille und den Kardamom hinzu. Dann alles zu einem Kompott einkochen lassen. Danach vermischen sie das Kompott mit den frischen, fein gewürfelten Birnen und verteilen die Masse in ofenfeste Förmchen.

Für den Crumble verkneten Sie Mehl, Zucker, Butter und Vanillepulver von Hand, bis eine bröselige Masse entsteht. Verteilen Sie diese ebenfalls als Deckel gleichmässig auf die Förmchen.

Die Förmchen geben Sie nun für zehn bis zwölf Minuten bei 180 Grad in den Backofen, bis eine goldbraune Kruste entsteht.

Zutaten 2 Vanilleschoten (Mark)

40 g Zucker

2 Eigelb

250 ml Sahne

Erhitzen Sie die Sahne zusammen mit dem Innern einer Vanilleschote in einem Topf. In einer Schüssel vermengen Sie den Zucker mit dem Eigelb. Anschliessend die Schüssel in ein heisses Wasserbad stellen und langsam die warme Sahne dazugeben. Dabei ständig mit einem Schneebesen für etwa zwei Minuten rühren, bis die Sauce etwas andickt. Passen Sie auf, dass das ganze nicht zu heiss wird, da sonst das Eigelb stocken würde.