Seengen Seetaler Bäckerdynastie startet durch – und serviert in Zukunft auch Tee und Kaffee Die fünfte Generation der Bäckerei-Konditorei Hächler will mit einer Grossinvestition ein neues Niveau erreichen. Alles soll sich nach dem millionenschweren Umbau aber nicht ändern.

Der Geschäftsführer Daniel Hächler vor der umgebauten Bäckerei-Konditorei Hächler in Seengen. zvg

Für einmal riecht es im Ladenlokal der Bäckerei-Konditorei Hächler nicht nach frisch gebackenem Brot, nicht nach Croissants und auch nicht nach Pralinen. Dafür liegt ein Duft nach Neubau in der Luft.

Das liegt daran, dass die Traditionsbäckerei an der Poststrasse gerade einen enormen Umbau hinter sich hat. Dabei wurde nicht nur an den hinteren Teil der Bäckerei ein Betonsockel angebaut, auf dem in Schindelholz verkleidet die neue Backstube zu finden ist; auch das Ladenlokal selbst erhielt ein Lifting, genauso wie der Eingang und die Aussenfassade des Hauses, die nicht mehr im alten Braun sondern neu in einem satten, einladenden Grün daherkommt.

Ein Umbau pro Generation sollte drinliegen

Neben dem Ladenlokal ist zudem ein neues Café zu finden, wo ohne Corona rund 30 Gäste Platz hätten – nun sind es deren 20. Hier wird die Kundschaft mit nachhaltig und fair produziertem peruanischen Kaffee und Tee von «L’art du thé» versorgt. Weiter stehen neben Torten und Brötchen auch frische Salate, Suppen und Sandwiches auf der Karte.

Was der Umbau genau gekostet hat, will Geschäftsführer Daniel Hächler (32) nicht verraten. Im Baugesuch war von 3 Millionen Franken die Rede. Für Hächler ist viel wichtiger: «Es ist schön, wenn man in einer Bäckerei pro Generation einen Ausbau durchführen kann.» Hächler führt das Geschäft in fünfter Generation. Gegründet wurde die Bäckerei 1875 von seinem Ur-Urgrossvater, Ludwig Hächler II.

Die Bäckerei Hächler wurde zwischen Januar und August 2021 umgebaut. Rechts das alte Gebäude, links der Neubau mit Holzschindelfassade. Florian Wicki

Qualität statt Quantität

Der Ur-Urenkel ist froh, wenn ab Montag mit der Eröffnung wieder Normalität einkehrt, war der Umbau doch auch eine Herausforderung: Ab Januar war das Ladenlokal geschlossen, auf der Strasse wurde ein Provisorium aufgestellt, die Kundschaft musste im Regen anstehen. Die letzten vier Wochen war gar der gesamte Laden zu.

Hächler spürt den Druck nicht, der auf einem lasten kann, wenn man ein rund 150 Jahre altes Traditionsunternehmen übernimmt und weiterführen soll. Er macht sich im Gegenteil gar keine Sorgen um die Zukunft: «Qualität setzt sich durch. Und ausserdem werden die Leute immer Brot essen und sich auch mal die schönen Dinge des Lebens wie eine Torte oder eine Packung Pralinen gönnen.»

Und Qualität ist es auch, mit der er sich von der Konkurrenz – sprich von den Grossverteilern – abheben will: «Unsere Waren sind wie das Leben, einzigartig, und nicht perfekt.» Und eben nicht aus der Maschine industriell gefertigt. Und das merke man.