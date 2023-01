CH Media Video Unit

Seon Brandstiftung? Dachstock eines leerstehenden Hauses in Brand geraten In Seon hat es am Samstagabend gebrannt. Die Flammen loderten im Dachstock eines leerstehenden Gebäudes. Verletzt wurde niemand.

Am Samstagabend hat eine Drittperson dem Notrufdienst Rauchentwicklung aus dem Dachstock eines Gebäudes an der Seetalstrasse in Seon gemeldet. Aufgrund dessen sind umgehend die Feuerwehr Seon-Egliswil sowie mehrere Polizeipatrouillen der Regionalpolizei Lenzburg und der Kantonspolizei Aargau ausgerückt, wie Letztere am Sonntag schreibt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Flammen erkennbar. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, wodurch sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Beim betroffenen Objekt handelt es sich um ein leerstehendes Gebäude. Durch den Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden.

Als Ursache stehen Fahrlässigkeit oder Brandstiftung im Vordergrund. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen, heisst es in der entsprechenden Mitteilung. (cri)