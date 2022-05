Rettungsschirm-Gesetz Axpo befürwortet verbesserte Vorlage: «Der Rettungsschirm soll nur als Ultima Ratio greifen» Zudem stellt der Stromproduzent einen Dividendenverzicht in Aussicht, um ein Teil der künftigen Dividenden in erneuerbare Energien zu investieren.

Die zurückbehaltenen Dividenden sollen in erneuerbare Energie investiert werden. zvg/Axpo

Der Bundesrat hat am Mittwoch die Botschaft zum dringlichen Bundesgesetz über subsidiäre Finanzhilfen zur Rettung systemkritischer Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft (FiREG) verabschiedet. Der Rettungsschirm soll einen Schutzmechanismus gegen die aktuellen systemischen Risiken auf den europäischen Energiemärkten sicherstellen.

Der Bundesrat habe gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf substanzielle Verbesserungen vorgenommen, schreibt die Staatskanzlei des Kantons Aargau in einer Medienmitteilung, die im Auftrag der Eigentümer der AXPO Group (Kantone Zürich, Aargau, Schaffhausen, Glarus und Zug sowie EKZ, AEW, EKT und SAK) am Sonntag veröffentlicht wurde. Die aktuelle Vorlage sei mit wenigen Ausnahmen ausgewogen und zielgerichtet.

Die unterzeichnenden Eigentümervertreter unterstützen somit das FiREG und anerkennen dessen subsidiären Charakter. So heisst es in der Medienmitteilung:

«Der Rettungsschirm soll nur als Ultima Ratio greifen.»

Die Vertreter der Eigentümer der Axpo erachteten es als ihre Aufgabe sich im Rahmen ihrer zumutbaren Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass der Sicherheitsmechanismus des Bundes gar nie zur Anwendung komme.

Exogene Faktoren, und nicht strategische Fehlentscheide, als Auslöser

Die aktuellen Entwicklungen auf den europäischen Energiemärkten sind historisch einmalig. Die Preise sind – verstärkt durch den Krieg in der Ukraine – in den letzten Monaten auf ein Allzeithoch gestiegen und extrem volatil. In einem solchen Szenario kann es im schlimmsten Fall zu einer unkontrollierbaren europaweiten Kettenreaktion kommen, welche auch vor den Schweizer Stromunternehmen nicht Halt machen würde und die hiesige Stromversorgung gefährden könnte.

Die aktuellen Herausforderungen in der Strombranche seien nicht auf falsche oder stark risikobehaftete strategische Unternehmensentscheide zurückzuführen, schreibt die Staatskanzlei Aargau in der Medienmitteilung. Die Axpo verfolge eine konservative Absicherungsstrategie, die auch den Schweizer Endkunden durch entsprechende Preisstabilität zugutekomme.

Hinter den hohen Liquiditätsabflüssen stünden gerade nicht spekulative Handelsgeschäfte im Ausland, sondern die international gültigen Regeln rund um die Absicherung der Schweizer Produktion.

«Es handelt sich beim Szenario, für welches das Bundesgesetz aufgelegt wird, somit vielmehr um einen kriegsbedingten, von exogenen Faktoren bestimmten Ausnahmefall.»

Sobald die Preise wieder sinken oder spätestens, wenn die Unternehmen ihre abgesicherte Produktion geliefert haben, entschärfe sich das Liquiditätsproblem automatisch.

Verzicht auf Dividende in Aussicht gestellt

In der Medienmitteilung heisst es abschliessend, dass die Eigentümervertreter auf ihre Dividende verzichten wollen. Mit dem Verzicht solle die Kapitalbasis von Axpo gestärkt werden.

Die aktuell angespannte Situation führe vor Augen, wie wichtig gut funktionierende Energiemärkte seien. Als grösste Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie werde Axpo weiterhin ihren Beitrag leisten.

Um den Ausbau von einheimischen Erneuerbaren zu beschleunigen, sollen gezielt Teile der künftigen Axpo-Dividenden in Schweizer Ausbauprojekte von erneuerbaren Energien investiert werden.