Angebot Benvenuti-Hotels Ticino Mit Aussicht auf Erholung am Lago Maggiore! Mit der abo+ card ab CHF 420.- statt CHF 530.-.

Exklusiv für Abonnenten

Willkommen im Tessin

Besonders bemerkenswert - unsere persönlich geführten Hotels in der Ferienregion Ascona und Locarno verzaubern mit der unvergesslichen Aussicht über den Lago Maggiore, ihren subtropischen Gärten mit Panorama-Pools sowie der herzlichen Gastfreundschaft all’italianità. Benvenuti steht für das Persönliche, das Individuelle und für höchste Dienstleistungsqualität. Und für innovative Hoteliers, die alles tun, um ihren Gästen unvergessliche Tessin-Erlebnisse zu garantieren.



Boutique-Hotel Remorino in Locarno-Minusio

Zentral und sehr ruhig befindet sich das charmante Boutique-Hotel Remorino in Locarno- Minusio. Das klassisch-mediterrane Ambiente des Hauses und die liebevolle Einrichtung sorgen für ein Rundumwohlgefühl. Das reichhaltige und vielfältige Frühstück bietet frische und regionale Produkte. Das Abendessen kann zu einem Spezialpreis bei einem Partnerbetrieb am See genossen werden. Getränke, Snacks und Cocktails werden ganztägig in der neuen, stilvoll gestalteten Lobby-Lounge serviert.



Boutique-Hotel La Rocca in Porto Ronco - Ascona

Das kleine 4-Sterne Boutique-Hotel liegt in erhöhter Lage in Ronco sopra Ascona, nur zehn Autominuten von Ascona entfernt. 19 individuell gestaltete Zimmer bieten ein geschmackvolles Zuhause auf Zeit. Im «Ristorante Panoramico» werden mediterrane und klassische Gerichte serviert. Ein privater Badeplatz am See oder der romantische Garten laden zum Verweilen ein. Die Gäste des Hauses geniessen das herrliche und einmalige Panorama auf den Lago Maggiore und die Brissago Inseln. An der Bar und im Sommer auf der Terrasse lässt sich der Abend gemütlich ausklingen.



Hotel Casa Berno in Ascona

Das grösste der Benvenuti-Hotels ist inmitten eines subtropischen Parks hoch über den Dächern von Ascona gelegen. Alle Zimmer besitzen einen Balkon und bieten einen idyllischen Panoramablick auf See und Gebirgslandschaft. Auf der schönen Panoramaterrasse auf dem Dach oder im gemütlichen Restaurant werden Köstlichkeiten aus der Tessiner Küche und internationale Spezialitäten serviert. Das Hotel hat einen grossen Aussenpool mit einer wunderbaren Aussicht und viele kleine private Ecken im lauschigen Garten, um sich zurückzuziehen.



Angebot

• 3 Übernachtungen in einem der 4-Sterne Benvenuti-Hotels

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 1 Flasche Tessiner Spumante «Charme»

• 1 Konsumations-Gutschein CHF 40.- pro Person

• Ticino Tickets (kostenloser öffentlicher Verkehr im Tessin)

• Miete Fiat 500e Cabrio (1 Tag)



Gültigkeit

• Dieses Angebot ist gültig vom 17. Februar bis 26. November 2023



Preis-Nebensaison:

17. Februar bis 22. Juni & 18. September bis 26. November 2023

• 3 Nächte in Doppelzimmer (Doppelbelegung)

• CHF 420.- statt CHF 530.- pro Person

• Wochenzuschlag pro Person und Nacht CHF 15.-



Preis-Hochsaison:

23. Juni bis 17. September 2023

• 3 Nächte in Doppelzimmer (Doppelbelegung)

• CHF 480.- statt CHF 600.- pro Person

• Wochenzuschlag pro Person und Nacht CHF 15.-



Buchung

Mit der abo+ card und dem Kennwort «abo+» direkt unter: E-Mail: welcome@benvenuti.ch Telefon: 041 368 09 90 www.benvenuti.ch/aboplus