FC Luzern : FC Sion

wettbewerb LZ Leue Corner: VIP-Tickets zu gewinnen Die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben verlosen für das Heimspiel des FC Luzern gegen den FC Sion am Samstag,

27. August 2022, 18.00 Uhr, 5x 2 VIP-Tickets im LZ Leue Corner.

Die moderne Einrichtung in den Clubfarben machen den LZ Leue Corner zu einem lockeren Treffpunkt. Erleben Sie einen unvergesslichen Fussballtag in heimischer Atmosphäre. Der LZ Leue Corner repräsentiert die Blau-Weissen Clubfarben in trendigem Ambiente.

Vor dem Spiel können Sie an einem ausgewählten Stehtisch Fischknusperli mit Tartar Sauce und einer Beilage geniessen. Dabei erhalten Sie Gesellschaft von den Maskottchen Siegfried und Leu.

In der Halbzeitpause kommen Sie in den Genuss einer Süssspeise und nach Spielende gibt es die leckere FCL Bratwurst.



Öffnung LZ Leue Corner

• Zugang 60 Minuten vor bis 60 Minuten nach dem Spiel



Platzwahl

• Eigene Platzwahl an einem der Stehtische im LZ Leue Corner



Tribünenplatz

• Gepolsterter Sitzplatz auf der Haupttribüne



Menü

• Fischknusperli mit Tartar Sauce und Beilage vor dem Spiel

• Pausendessert

• FCL Bratwurst nach dem Spiel



Getränke

inkl. Bier, Weisswein, Softgetränke, Kaffee & Tee



Preis

Die Tickets haben einen Wert von je Fr. 190.- zzgl. MwSt.



Teilnahmeschluss

Freitag, 24.08.2022, 08.00 Uhr