9 aussergewöhnliche Velo-Routen durch die Schweiz

9 aussergewöhnliche Velo-Routen: Für Gourmets, Entdeckerinnnen und Wasserratten Bild: Herzroute AG Die Schweiz ist nicht nur das Land der perfekt ausgebauten Wanderwege, sondern auch ein Land der Velorouten. Wir haben 9 Tipps für unterschiedliche Vorlieben zusammengestellt, die allesamt mit ruhigen Strassen und tollen Aussichtslagen verwöhnen. Redaktion 01.07.2022

Auch warme Tage sind auf dem Velo ein Genuss. Dank Fahrtwind und Waldpassagen bleibt das Radeln stets ein Vergnügen. Sitzt man auf dem E-Bike, darf es gar etwas auf und ab gehen. Wir haben die Herzroute nach den schönsten Strecken der Schweiz gefragt. Das ist ihre Antwort.

3 Tipps für Gourmets und Genussmenschen

E-Bike und Geniessen; das passt. Dank dem Motörli kommt man auch nach dem Dessert noch weiter. Land und Leute lassen sich besonders schön vom Lenker aus geniessen, inklusive gelegentlicher Zwischenstopps zur Erfrischung.

Tipp 1: Burgdorf Ost

Die Herzschlaufe Burgdorf verwöhnt mit einem grandiosen Ausritt durch das Emmental. Bei «Lisette» darf man ein Stück einfacher Emmentaler Gastfreundschaft geniessen. Bild: Herzroute AG

Lust auf einen Tag im Emmental? Ausgehend von der mittelalterlichen Stadt Burgdorf und seinem neu renovierten Schloss taucht die Strecke bald ein in diese Magie der grünen Hügel und sonnigen Hangflanken. Hier, wo das Gras noch grüner als anderswo ist, rollt man mit Wonne um all die prachtvollen Bauernhäuser herum, die das Emmental so eindrücklich machen.

Gut, sind manche dieser Häuser der Gastlichkeit gewidmet, sodass man bald einmal einen ersten Umtrunk wagen kann. Besonders stimmungsvoll sind die beiden Besenbeizen «Lisette» auf dem Mannenberg bei Rüegsau und der Hof «Glungge» in Brechershäusern, wo schon die Gotthelf-Filme vom malerischen Decor profitierten. Die Strecke bietet geradezu üppige Möglichkeiten, sich verwöhnen zu lassen, sei es in der historischen Pinte «Zum wilden Mann» in Ferrenberg, in der «Linde zu Wynigen» oder im alten Rudswilbad bei Ersigen.

Strecke Startpunkt: Burgdorf Bahnhof

Einstieg: Signalisation 899 Richtung Lueg

Beschilderung: in beide Richtungen mit der Nummer 899

Länge: 48 Kilometer

Höhendifferenz: 1100 Meter

Anteil Naturstrassen: 14 Kilometer

Hinweis: für Kinderanhänger ungeeignet (steile Passagen)

Miete und Rückgabe von E-Bikes: Velostation Burgdorf.

Reservation via rentabike.ch/herzroute

Tipp 2: Von Einsiedeln nach Rapperswil

Der Sihlsee ist auch im Hochsommer eine erfrischende Oase. Bild: Herzroute AG

Wer sich etwas Besonderes gönnen will, nimmt im Kinosessel –pardon Velosattel – Platz und geniesst den Film, der sich vor dem Lenker ausbreitet. Ausgehend von der imposanten Kulisse des Klosterplatzes Einsiedeln rollt man gelassen dem Sihlsee entlang, der auch an warmen Tagen mit einem kühlen Lüftchen und einem ebensolchen Bad locken kann. Wenig später verstärkt sich der Luftzug, indem man vom Etzelpass in Richtung Zürichsee hinab schwebt. Welch ein Panorama!

Gut kann man unten in Lachen ein erstes Cüpli nehmen und auf die Schweiz anstossen, die hier zu Hochform aufläuft. Während sich die Automobilisten über den engen Seedamm quälen, entschwinden wir Radlerinnen und Radler in den kühlen Wäldern des Buechberges. Hier ist es magisch still und verwunschen schön. Ab und zu ragt ein modriger Bunker aus dem Moos.

Von Schmerikon bis Rapperswil locken eine Gartenterrasse und ein Seebad nach dem anderen, sodass man eisernen Willen braucht, um überhaupt noch bis Rapperswil zu gelangen. Dort aber wird man belohnt und lässt sich in den Korbsessel mit Seeblick sinken.

Strecke Startpunkt: Einsiedeln Bahnhof

Einstieg: Signalisation 99 Richtung Rapperswil

Beschilderung: in beide Richtungen mit der Nummer 99

Länge: 51 Kilometer

Höhendifferenz: 750 Meter

Anteil Naturstrassen: 14 Kilometer

Hinweis: für Kinderanhänger bedingt geeignet (steile Passage am Etzelpass)

Miete von E-Bikes: Vermietstation Einsiedeln, Nähe Bahnhof. Rückgabe: Vermietstation Rapperswil-Jona, Bahnhof Jona.

Tipp 3: Von Romont nach Lausanne

Die Weinberge des Lavaux gehören zum Schönsten, was die Schweiz zu bieten hat. Die Ritterstadt Romont ragt als mittelalterliches Monument aus der Hochebene.

Wer noch nie in Romont war, sollte sich dies nun vornehmen. Am schönsten ist die Stadt bei leichtem Morgendunst, wenn die mittelalterliche Silhouette aus der Hochebene ragt und die Zinnen und Türme wie aus dem Märchenland anmuten. Ein erster Stopp ist in der Stadt Rue fällig, welche kaum grösser ist als ein Flohzirkus. Hier aber bekommt man die besten bretonischen Crêpes und Galettes weitherum.

Radelt man weiter, nimmt die Gegend an Dramatik zu, um sich plötzlich zu einem der atemberaubendsten Panoramen der Welt zu öffnen: Der Genfersee, umsäumt von den Reblagen des Lavaux. Logisch, dass man sich die dazu passende Terrasse sucht, um das Gebotene bei Speis und Trank zu geniessen. Die passende Kreditwürdigkeit vorausgesetzt, kehrt man beim Baron Tavernier ein. Oder man rollt noch etwas weiter, um in einem der Caves von Epesses oder Grandvaux verköstigt zu werden.

So oder so wartet am Schluss die Strandpromenade von Lausanne-Ouchy, wo man den standesgemässen Abschluss bei Cocktail und Sonnenuntergang feiert.

Strecke Startpunkt: Romont Bahnhof

Einstieg: Signalisation 99 Richtung Lausanne

Beschilderung: in beide Richtungen mit der Nummer 99

Länge: 50 Kilometer

Höhendifferenz: 750 Meter

Anteil Naturstrassen: 3 Kilometer

Hinweis: für Kinderanhänger möglich

Miete von E-Bikes: Vermietstation Romont.

Rückgabe: Vermietstation Lausanne Bahnhof.

3 Tipps für Badenixen und Wasserratten

Wenn es richtig heiss wird, geht nichts über eine herrliche Abkühlung im Fluss oder See. Dank der guten Wasserqualität unserer Gewässer kann man diese Form von Abkühlung überall empfehlen. Besonders reizvolle Badestellen aber brauchen einen kleinen Tipp. Hier sind unsere drei Abkühlungsrouten.

Tipp 1: Von Laupen nach Romont

Die Badestelle an der Sarine bei Laupen besticht durch grünes Wasser im engen Felsbett. Bild: Herzroute AG

Sollte man sich bereits bei der Anfahrt in der S-Bahn Bern-Laupen überhitzt haben, folgt die erste Badestelle direkt nach Laupen im felsigen Labyrinth der Sarine. Direkt an der Strecke lockt das grüne Wasser im Felsband.

Erfrischt folgt die Traverse nach Murten. Kurz vor der Stadt thront das Schloss Münchenwiler über die Ebene. Auch hier ist das Element Wasser anzutreffen, sei es in Form des Schlossteichs oder der Getränkekarte des Restaurants. Wer danach in den Murtensee springen möchte, sei auf das Dorf Faoug hingewiesen, durch welches die Strecke verläuft. Hier findet sich ein schöner Badestrand mit Buvette.

Das Schloss Münchenwiler bei Laupen bietet eine tolle Parkanlage mit Schlossteich. Bild: Herzroute AG

Danach geht es vorbei an der prächtigen Römerstadt Avenches sanft bergan. In den grünen Wäldern des Flusses Arbogne können Grill und Badehose ausgepackt werden. Das quirlige Wasser reicht zumindest für eine Plantscherei. Schon die Römer genossen hier das klare Nass und lenkten es geschickt mit einem Stollen bis ins noble Aventicum.

Wer vor Romont nochmals das Wasser sucht, darf im Grand Bois von Villaz auf Entdeckungstour gehen. Alle anderen werden wohl eine andere Form von Nass herbeisehnen, welche in den historischen Mauern von Romont unter dem Begriff «Pression» gehandelt wird.

Strecke Startpunkt: Laupen Bahnhof

Einstieg: Signalisation 99 Richtung Romont

Beschilderung: in beide Richtungen mit der Nummer 99

Länge: 63 Kilometer

Höhendifferenz: 1160 Meter

Anteil Naturstrassen: 4 Kilometer

Hinweis: für Kinderanhänger bedingt geeignet (kurze steile Passagen)

Miete von E-Bikes: Gasthof Bären Laupen. Rückgabe in der Altstadt Romont.

Tipp 2: Von Thun nach Laupen

Die Sense bei Thörishaus und Neuenegg bietet einige Sprudelbecken und Schwimmnischen. In Laupen findet sich der Dorfbrunnen zur Abkühlung.

Keine andere Strecke bietet diese Fülle an Wasserfreuden. Vom Alpengewässer bis zum Bächlein ist alles dabei. Es reicht, wenn man die Badehose gleich anbehält und den Sprung vom Sattel übt.

Eine erste und gleich hoch romantische Badegelegenheit findet sich im Schlosspark Schadau Thun, wo man nicht nur eine Abkühlung geniesst, sondern mit dem Blick auf die ewigen Eismassen des Jungfraumassivs auch noch Aussicht hat. Danach erklimmt man erste Hügel, um im Gebiet der Moränenseen gleich mehrere Teiche zu erkennen, die teilweise zum Bade einladen.

Die darauf folgende Höhenlage des Längenberg muss mit anderen Formen der Abkühlung gemeistert werden, was dank der Hilfe diverser Gartenterrassen aber gelingt. In Thörishaus bietet sich die Gelegenheit, auf die Route 299 zu wechseln, die ebenso nach Laupen führt, und dies entlang der Sense, die an mehreren Stellen zum Bade lädt. Wem in Laupen immer noch zu heiss ist, darf die Badestelle an der nahen Sarine nicht verpassen, nur wenige hundert Meter auf der Route Richtung Romont gelegen.

Strecke Startpunkt: Thun Bahnhof

Einstieg: Signalisation 99 Richtung Laupen, In Thörishaus wechseln auf Nr. 74 und 299, der Sense entlang der 299 folgen.

Beschilderung: in beide Richtungen mit der Nummer 99 / 299

Länge: 65 Kilometer

Höhendifferenz: 1280 Meter

Anteil Naturstrassen: 15 Kilometer

Hinweis: für Kinderanhänger bedingt geeignet

Miete von E-Bikes: Bahnhof Thun. Rückgabe im Gasthof Bären Laupen.

Tipp 3: Von Willisau nach Zug

Der Sempachersee bietet beste Gelegenheiten auf einen Sprung ins klare Wasser. Bild: Herzroute AG

Mit Sempachersee und Zugersee sind die Badebedürfnisse offensichtlich stillbar. Aber es gibt noch ein paar Zusatztipps für Wasserliebhaber. Diese beginnen gleich in der Altstadt von Willisau, wo man dank der grossen Brunnen zumindest die Arme und Trinkflasche netzen kann.

Wirklich nass wird man aber erst in Sempach, sei es in der offiziellen Badi oder der wilden Rossbadi. Kombiniert mit einem feinen Mittagessen in besagter Altstadt startet man gestärkt zum zweiten Teil der Tagestour. Diese führt sonnigen Aussichtslagen entlang, sodass bald einmal das Bedürfnis nach einer neuerlichen Abkühlung aufkommt. Dieses Mal ist es die Reuss, die mit grünen Fluten nach uns greift.

Wer es etwas ruhiger will, wartete noch ein paar Kilometer und springt in Cham in den Zugersee, der hier mit Schloss, Alpenblick und milden Temperaturen lockt. Nicht weniger edel sind die Zuger Badestellen, wovon die Stadtbadi besondere Erwähnung verdient, zumal man da abends Sonnenuntergänge in Hollywoodqualität serviert bekommt.

Strecke Startpunkt: Willisau Bahnhof

Einstieg: Signalisation 99 Richtung Zug.

Beschilderung: in beide Richtungen mit der Nummer 99

Länge: 69 Kilometer

Höhendifferenz: 1070 Meter

Anteil Naturstrassen: 13 Kilometer

Hinweis: für Kinderanhänger bedingt geeignet (steile Rampe beim Reussufer)

Miete von E-Bikes: Willisau Geschäftsstelle Rentabike. Rückgabe im Strandbad Hünenberg.

3 Tipps für Abenteurer und Entdeckerinnen

Während die einen im Gartenrestaurant Erdbeerkuchen schlemmen, sind andere viel glücklicher in einem Bachbett oder einer verwunschenen Burgruine. Auch davon gibt es reichlich in der Schweiz. Hier drei Strecken, die zum Erkunden einladen:

Tipp 1: Vom Entlebuch nach Willisau

Das Napfgebiet ist eines der urigsten Stücke Veloland Schweiz. Hier muss man jederzeit mit tierischem Rechtsvortritt rechnen.

Der Napf ist ein rauer Geselle und so ist es diese Strecke. Sie pirscht sich an die schroffen Schründe dieses Hügelmassivs heran und bietet so manche wilde Passage, die es zu meistern gilt. Schon der Einstieg in Entlebuch zeigt, dass hier ungestüme Kräfte walten. Die beiden Flüsse Kleine Emme und Entle vereinigen sich in schäumendem Nass und preschen durch die engen Felsflanken des Tals. Wir erheben uns aus den Niederungen und erklimmen über Romoos die Anhöhen des Napf. Zuvor traversiert man den Schlund der Grossen Fontanne, wo tief unten von Goldwäscher ihr Glück versuchen.

Die Strecke greift aus zu einem weiten Bogen, an dessen Kulminationspunkt bei Holzwäge ein Abstecher auf den Napf möglich wäre, Geschick und volle Batterien vorausgesetzt.

Wer der Strecke weiter folgt, kommt in die Kleine Fontanne, die mit ihren Dimensionen beeindruckt. Der weite Flusslauf mit dem Flair der kanadischen Wildnis lädt zum Bräteln und Verweilen ein. Ein jäher Aufstieg führt uns nach Menzberg, zurück in die Zivilisation. Hier lässt sich genüsslich ein Dessert verspeisen, bevor eine weitere Abfahrt und ein Aufstieg zur wunderbaren Kretenfahrt über dem Luthertal ansteht. Erst in Willisau steigt man müde vom Rad und fühlt sich herrlich erfrischt, wie dies nur ein echtes Abenteuer bieten kann.

Strecke Startpunkt: Entlebuch Bahnhof

Einstieg: Signalisation 399 Richtung Willisau

Beschilderung: in beide Richtungen mit der Nummer 399

Länge: 54 Kilometer

Höhendifferenz: 1550 Meter

Anteil Naturstrassen: 7 Kilometer

Hinweis: für Kinderanhänger nicht geeignet (steile Passagen)

Miete von E-Bikes: Hotel Drei Könige Entlebuch. Rückgabe in Willisau, Geschäftsstelle von Rentabike.

Tipp 2: Von Eschenbach nach Lenzburg

Die Kommende Hohenrain thront weit über dem Land und gibt den Blick frei zu Pilatus und Alpenbogen. Bild: Herzroute AG

Diese Tour ist bestens für Ritter und Abenteurerinnen geeignet. Über wunderbare Höhenlagen entführt uns diese Strecke in eine Gegend, die reich an Schlössern, Burgen und geheimen Orten ist. Ideal für eine Erkundungsfahrt mit E-Bike und Grillspiess.

Vom Klosterdorf Eschenbach kurvt man durch die liebliche Landschaft des Seetals und findet mit der Kommende Hohenrain eine erste Wehranlage, die in ihrer Ausprägung einem Bastelbogen entsprungen sein könnte. Einige Kilometer weiter kommt mit der Ruine Nünegg eine gar sonderbare Anlage zum Vorschein. Dicke Mauern umringen einen gespenstischen Innenhof. Im Gegensatz dazu ist das Schloss Horben ein lieblicher Anblick. Es überblickt das Freiamt, das hier an den Kanton Luzern grenzt.

Mit den Schlössern Heidegg (kleiner Abstecher), Hilfikon und Hallwil stehen gleich drei mächtige Bauten auf dem Programm, eine jede mit eigenem Nimbus und Auftritt. So viel Ritterwürde macht hungrig und durstig, sodass die mannigfaltigen Grillstellen zum Zwischenhalt locken. Ganz zum Schluss folgt dann die dickste aller Burgen: das Schloss Lenzburg, auf dem Felsen thronend und die romantische Altstadt überblickend, in welcher sich müde Abenteurer und Entdeckerinnen zu einem wohlverdienten Coupe Rittersporn niedergelassen haben.

Strecke Startpunkt: Eschenbach Bahnhof (erreichbar über die S-Bahn ab Luzern oder Lenzburg)

Einstieg: Signalisation 599 Richtung Lenzburg

Beschilderung: in beide Richtungen mit der Nummer 599

Länge: 48 Kilometer

Höhendifferenz: 920 Meter

Anteil Naturstrassen: 13 Kilometer

Hinweis: für Kinderanhänger bedingt geeignet (teilweise steile Passagen)

Miete von E-Bikes: Café Brioche Eschenbach. Rückgabe im Mercure Hotel Altstadt Lenzburg.

Von Wattwil nach Herisau

Das Städtchen Lichtensteig prangt in edler Silhouette über der Thur. Die alte Thurbrücke bei Lütisburg ist eine mehrfache Attraktion: baden, staunen und befahren.

Das Toggenburg ist immer für ein Abenteuer gut, vor allem, wenn man es auf ruhigen Wegen besucht, wie dies die Herzroute kann. Schon kurz nach Herisau fangen die Überraschungen an. Im Weiler Schwänberg, unweit der Strecke, staunt man über ein lebendiges Relikt spätmittelalterlicher Lebensweise. Das alte Wohn- und Ratshaus ist ein Schmuckstück mit viel Patina.

Nur wenige Kilometer weiter überblickt man vom Wolfensberg den Bodensee und nestelt sich raffiniert durch das St.Gallische Unterholz. Eine episch Höhenlage raubt uns den Atem, den wir erst in Tufertschwil bei einem Saft vom Fass wieder finden. Wenige Meter vom Rässli entfernt öffnet sich der Schlund zum Necker, dessen Felswand schon manchem weiche Knie bereitet hat. Eine fulminante Abfahrt später ist man unten an dieser Szenerie, die nicht weniger imposant ist. Von der alten Holzbrücke Lütisburg aus erblickt man das Bahnviadukt vom Guggenloch und kann den Wasserfall bestaunen.

Die nun folgende Passage ist Toggenburg pur und führt uns in die kaum bekannten Seitentäler von Libingen und Krinau, wo noch viel der früheren Lebensweise spürbar ist, als die Menschen versuchten, aus sehr wenig Land ihr Auskommen zu sichern. Erst in Lichtensteig, der Perle des Toggenburgs, öffnet sich das Tal wieder, sodass man nach einem Umtrunk über der wilden Thur die letzten Kilometer bis Wattwil unter die Räder nimmt.

Strecke Startpunkt: Herisau Zentrum

Einstieg: Signalisation 99 Richtung Wattwil

Beschilderung: in beide Richtungen mit der Nummer 99

Länge: 55 Kilometer

Höhendifferenz: 1060 Meter

Anteil Naturstrassen: 9 Kilometer

Hinweis: für Kinderanhänger bedingt geeignet (steile Passage bei Lütisburg)

Miete von E-Bikes: Sportzentrum Herisau. Rückgabe in Wattwil im Café Abderhalden beim Bahnhof.

Dieser Velo-Ratgeber ist in Zusammenarbeit mit der Herzroute AG entstanden.