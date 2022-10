Angebot Baden und Geniessen in Scuol - Badehotel Belvair Mit der abo+ card ab CHF 299.- statt CHF 379.-. 19.10.2022, 16.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Belvair liegt mitten in Scuol und ist direkt an den Bäderkomplex angebaut. Von hier aus haben Sie den kürzesten Weg ins Engadin Bad Scuol. Nach dem Komplettumbau erstrahlt das Badehotel Belvair in modernem Glanz. Sie werden von einem grosszügigen und offenen Eingangsbereich mit Reception, Lounge und Restaurant empfangen, die Zimmer wurden aufwendig renoviert und das ganze Hotel ist barrierefrei. Dank der Südausrichtung sind die Zimmer des zentral gelegenen Hotels sehr ruhig und sonnig. Das moderne und gemütliche Ambiente und die leichte mediterrane Küche im Restaurant & Bistro Belvair laden zu ungezwungenen und genussvollen Nachtessen ein. Lassen Sie sich von den Kreationen unseres Küchenchefs Vinicio Guedes verwöhnen.



Angebot

• 2 Übernachtungen in einem schönen Doppelzimmer

• 1 Flasche Prossecco aufs Zimmer

• 1 Nachtessen im Rahmen der Halbpension

• 1 Nachtessen im Restaurant Ihrer Wahl (Belvédère oder Nam Thai)

• Tägliche Eintritte ins Engadin Bad Scuol, ab 08.00 bis 22.00 Uhr

• Bus, PostAuto und Rhätische Bahn bis nach Zernez



Preis pro Person

CHF 299.- statt CHF 379.-



Gültigkeit

• Dieses Spezialangebot ist gültig vom 23.10. bis zum 23.12.22

• Einzelnutzung, Wochenende auf Anfrage mit Aufpreis

• Exklusive Taxen und Tiefgarage

• Keine Kumulation mit anderen Vergünstigungen

• Angebot gültig nach Verfügbarkeit

• Keine Limitierung in den vereinbarten Zimmern



Buchung

BELVEDERE HOTELS SCUOL

Telefon +41 81 861 06 20

Online www.belvedere-hotelfamilie.ch