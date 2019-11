Wettbewerb A-Verlosung: 1x2 Tickets Dani Felber Big Band Swinging Christmas 30. November 2019, 20.00 Uhr, Villa Felber Ermatingen Chiara Temmel 27.11.2019, 14.27 Uhr

Wir verlosen zwei Tickets für das Konzert Big Band Swinging Christmas von Dani Felber am Samstag, 30. November, um 20.00 Uhr in der Villa Felber in Ermatingen.

Genau vor 40 Jahren im Dezember 1979 bekommt der damals 7-jährige Dani Felber ein Kornett geschenkt von einem engen Freund der Familie und selbsternannten Onkel. Was damals noch niemand ahnte, dass dieses besondere Weihnachts-Geschenk sein ganzes Leben prägen würde! Den ersten Unterricht auf dem Kornett hat Dani Felber von seiner sehr musikalischen Mutter erhalten, welche als Blasmusik Dirigentin tätig war. Seit nun über 40 Jahren steht der charismatische Trompeter mit seinem Instrument auf der Bühne, als Solist und Big Bandleader. Dani Felber zählt heute zu den erfolgreichsten Big Bandleadern in Europa und steht mittlerweile mit den bekanntesten Musikern aus der ganzen Welt zusammen auf der Bühne. Er ist nicht nur ein begnadeter Trompeter, sondern auch Produzent und Komponist, dazu besitzt er seinen eigenen Jazzclub! Dieser ist sehr exklusiv in seinem privaten Haus der VILLA FELBER in Ermatingen, lädt er zu einmaligen Events für «Members only»! Stars wie James Morrison, Till Brönner, Candy Dulfer, Albert Hammond und weitere zählen zu Felbers Freunden und sind schon in seinem Anwesen aufgetreten. Einmal im Jahr möchte er jedoch sein Haus für jedermann öffnen und dies zur romantischten Zeit des Jahres! Pünktlich zum 1. Adventwochenende heisst es wieder «Merry Christmas everyone» mit der Dani Felber Big Band. Vom klassischen Weihnachtsrepertoire über swingende, amerikanische Standards, sind die beliebtesten Weihnachtsmelodien zu hören und zaubern ein wohliges Gefühl in den gemütlichen Felber-Keller. Grosses Entertainment ist garantiert mit der professionellen Big Band von Dani Felber und der unglaublichen amerikanischen Soul-Sängerin Lisa Doby. Sie sang für Barack Obama und war mit Ray Charles auf der Bühne. Dazu kommt grosses Entertainment durch den internationalen Sänger Pete Cutler aus London. Das ganze Programm wird von Dani Felber abgerundet mit spannenden Geschichten zur Weihnachtszeit und witzigen Anekdoten aus 25 erfolgreichen Jahren als Musiker. Grosse Unterhaltung ist garantiert - musikalisches Handwerk trifft auf Kunst mit einer Prise Humor!

Weitere Infos finden zum Konzert finden Sie unter: www.dani-felber.ch

Dieses Konzert dürfen Sie nicht verpassen! Klicken Sie einfach auf "Hier teilnehmen" und gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Tickets.

Teilnahmeschluss : Freitag, 29. November 2019, 12.00 Uhr

Teilnahmeschluss : Freitag, 29. November 2019, 12.00 Uhr

