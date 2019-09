Die Vespa summt in die Zukunft Die Firma Piaggio schreibt ein neues Kapitel in der legendären Vespa-Geschichte. Erstmals kommt der Kultroller elektrisch daher. Bruno Knellwolf

Mild streicht einem der Wind über die Backen. Die Fahrt ist gemütlich genug, um den Blick währenddessen ins Blau des Sees schweifen zu lassen. Dieses wohlige Gefühl von Ferien, Freizeit, Gelati und Italianita – eine Vespa halt. Doch der Ton ist diesmal anders. Dabei war es doch bis anhin genau der Klang des Motors, der die Vespa einzigartig gemacht hat. Da war weder ein schneidender Sopran, noch ein brummelnder Bass, sondern ein gemütlicher Singsang in angenehmer Mittellage ohne ein Jaulen. Deshalb erkennt man eine Vespa schon, bevor sie um die Ecke kommt.



Doch bei dieser Vespa ist der Ton schriller, höher. Dem Zeitgeist geschuldet, hat auch die italienische Traditionsfirma die Zeiger auf elektrisch gestellt und den ersten vollelektrischen Roller ihrer Historie auf die Strasse gebracht, die Vespa Elettrica. Die 73-jährige Geschichte der Kultmarke Vespa wird damit um ein Kapitel reicher.

Vespa Elettrica. (Bild: Knellwolf)

Angefangen hat das erste Kapitel in Pontedera bei Pisa, als im April 1946 die ersten 15 Fahrzeuge das dortige Werk verliessen. Durch das Werkstor fuhr die «Vespa 98», die «Paperino», das Entchen. Sie hatte 98 Kubikzentimeter Hubraum, 3,2 PS Leistung und war maximal 60 km/h schnell. Es war ein Produkt, entstanden aus der Not und Bedrängnis heraus. Ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lagen die italienischen Produktionswerke darnieder. Firmenchef Rinaldo Piaggio sucht nach neuen Geschäftsmodellen, um zu überleben und auch die Arbeiter weiter zu beschäftigen. Er erteilte dem Flugzeug-Ingenieur Corradino D’Ascanio den Auftrag, aus den herumliegenden Bauteilen und kleinen Rädern aus der Kriegszeit einen günstigen Motorroller zu konstruieren. Und zwar mit bequemer Sitzposition, freiem Durchstieg, mit Beinschild gegen den Schmutz und verkapseltem Motor. Denn das Motorrad sollte keine Motorenteile haben, an denen man sich schmutzig machen konnte. Der Reifenwechsel sollte so einfach sein wie bei einem Auto.

Kultstatus wie der VW Käfer

Daraus entstand die Ur-Vespa mit ihrer unverwechselbaren Form: den legendären Rundungen, dem einseitig aufgehängten Vorderrad, der runden Lampe und dem zweifüssigen Ständer. Mit dieser Form erreichte die Vespa Kultstatus wie der Deux-Chevaux oder der VW Käfer. Der Ingenieur D’Ascanio hatte es geschafft, mit möglichst wenig Material eine hohe Stabilität des Rollers zu erreichen. Ihr Schwerpunkt liegt tief, die verschiedenen Bleichteile sind so verschachtelt, dass sie einen stabilen Rahmen bilden. Dank einfacher Motortechnik konnte von Beginn weg jeder Mechaniker leichtens den Schraubenschlüssel daran drehen und die Vespa flicken. So hatte die geniale Konstruktion schnell das Zeug zum Massenprodukt, zu dem es geworden ist. Alle, die gerne auf ein Motorrad gestiegen wären, aber das nicht in Lederkluft – und früher nicht mit Helm – tun wollten, kauften sich eine Vespa. Bald wurde sie auch von Filmregisseuren entdeckt und erhielt 1948 im Film «Roman Holiday» mit Audrey Hepburn und Gregory Peck weltweite Aufmerksamkeit.

Solche Aufmerksamkeit ist heute schwieriger zu erreichen. Denn Motorroller gibt es von X anderen Marken, doch eine Vespa, bleibt eine Vespa. Das gilt auch für die erste Elektro-Vespa, die Vespa Elettrica. Statt mit einem Zweitakt- oder Viertaktmotor ist der Vespa-Fahrer nun mit einer Lithium-Ionen-Batterie unterwegs und gewinnt beim Bremsen die Energie zurück. Die Elektro-Vespa leistet fünf PS. Also knapp mehr als die Ur-Vespa. Wie mit der Vespa 98 man auch mit der ersten Elektro-Vespa gemütlich unterwegs und bringt es auf maximal 55 km/h. Das reicht für den Stadtverkehr. Dort mag man mit der Vespa Elletrica mit den Autos mithalten. Steht aber auf dem Verkehrsschild 60, wird man zum Überholopfer, denn mehr als 55 liegen wirklich nicht drin. Und geht es bergauf, muss die neue Vespa dann ziemlich strampeln. Ein paar PS mehr gönnte man der E-Vespa schon. Darüber werde bei Piaggio stark nachgedacht und eine stärkere E-Version sei im Anflug, sagt ein Händler.

Bestens für die Fahrt in die Badi

Übersichtliches Anzeigendisplay. (Bild: Knellwolf)

Trotzdem macht das Fahren mit der Vespa Elletrica Freude, wenn man sie am richtigen Ort einsetzt. Damit in die Badi fährt, zum Posten oder zur Strandbar. Denn abgesehen vom Motor ist bei der Vespa alles gleich wie bei der Vespa Primavera. Da ist der praktische «Kofferraum» im Sattel, der mit Knopfdruck geöffnet werden kann und das Ablagefach im Schild. Da ist ein 4,3-Zool-Farbdisplay auf dem vielerlei Informationen abgelesen werden können. Zum Beispiel, ob man in der Betriebsart Eco oder Power fährt – letzteres ist empfehlenswert. Oder wie weit man mit dem italienischen Elektroroller noch kommt. Im Maximum sind das 80 Kilometer, dann spätestens muss die Vespa wieder an den Strom. Das Laden ist sehr praktisch, hat die Vespa doch ein ausziehbares Stromkabel, so wie ein Staubsauger. In drei bis vier Stunden ist die Batterie an der hausüblichen Steckdose voll geladen.



Ladekabel ausziehbar wie bei einem Staubsauger. (Bild: Knellwolf)

Wie bei allen Vespas ist das Handling bestens, was das Fahren und die Bedienung betrifft. Eine Besonderheit hat die 130 Kilogramm schwere E-Vespa noch. Sie hat einen Rückwärtsgang. Ist dieser eingelegt, piept die Vespa wie ein rückwärtsfahrender Lastwagen. Die Vespa Elletrica L3 mit 55 km/h Spitzengeschwindigkeit kostet 7295 Franken. Die langsamere Elletrica L1, für die es nur ein gelbes Nummernschild braucht, kostet ein bisschen weniger, nämlich 6995 Franken. Die L1 läuft höchsten 45 km/h und ist wie die L3 auch nicht gerade ein Schnäppchen. Aber immerhin schadstofffrei – und natürlich sehr bequem.