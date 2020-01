Ein Blick zurück: Als die Kinder auch in tiefen Lagen Schneemänner bauen konnten

Kein Schnee in Sicht: Die Luzerner mussten sich erst zwei Mal so lange gedulden wie in diesem Jahr

So spät wie in diesem Jahr kam der erste Schnee in der Stadt Luzern bisher in nur zwei Wintern seit dem Messbeginn vor 89 Jahren. Fällt bis zum 11. Februar kein Schnee, wird 2020 zum Rekordjahr des spätesten ersten Schneefalls.