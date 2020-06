Geuenseer Gemeindeversammlung dauert zwei Tage – und findet draussen statt Wegen der Coronapandemie haben die Stimmbürger von Geuensee im Freien abgestimmt. Das Schutzkonzept ging auf – diskutiert wurde bis in die Nacht. Niels Jost 24.06.2020, 17.32 Uhr

Trotz Grossaufmarsch an der Gemeindeversammlung in Geuensee konnte der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werden. Bild: Pius Amrein (Geuensee, 23. Juni 2020)

Wenn ein grosses Zelt auf dem Sportplatz steht und sich darin bis nach Mitternacht die Leute tummeln, dann bedeutet das eines: es wird gefestet. Nicht so am Dienstagabend in Geuensee. Dort fand in ebendiesem Zelt die Gemeindeversammlung statt – bis zirka 00.15 Uhr.

Grund ist die Coronapandemie. Wegen des Virus und dem erwarteten zahlreichen Erscheinen der Stimmbürger hätte die Versammlung an zwei Tagen in jeweils zwei Sälen durchgeführt werden sollen. Geplant war, alle Anwesenden per Live-Videoübertragung einzubeziehen. Doch als der Bundesrat die Corona-Massnahmen am Freitag gelockert hatte und seither Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen wieder zulässt, disponierte der Gemeinderat kurzfristig um – und organisierte das Zelt.

Doppelt so viele Anwesende wie sonst

Der Zusatzaufwand hat sich gelohnt. 232 Stimmberechtigte und 20 Gäste sind erschienen – mehr als doppelt so viele wie üblich. «Das Schutzkonzept ging auf», sagt Benedikt Elmiger, Geschäftsführer der Gemeinde.

Von allen Anwesenden wurden die Personalien erfasst, im Tröpfchen-System wurden sie zu den Stühlen gelassen. Wer im selben Haushalt wohnt, durfte nebeneinander sitzen – zwischen allen anderen blieb ein Platz frei. Für Personen der Risikogruppe wurden separate Plätze freigehalten. Zudem stand Desinfektionsmittel bereit. «Die Leute haben sich sehr gut an die Massnahmen gehalten», lobt Elmiger.

Umzonung sorgte für Kritik

Der Grossaufmarsch hat seinen Grund: die Teilrevision der Ortsplanung. Unter anderem soll durch eine Änderung des Zonenplans in den Gebieten Sternenhaus und Heugärten ein neuer Dorfkern entstehen. Der ehemalige Gasthof Sternen soll einem Neubau mit fünf Voll- und zwei Dachgeschossen aus Holz weichen; auf der gegenüberliegenden Wiese sollen fünf Neubauten mit Miet- und Eigentumswohnungen entstehen.

Dagegen regte sich Widerstand. Kritisiert wurden unter anderem die Gebäudehöhe, das erwartete Bevölkerungswachstum und die fehlende Mitwirkung. Die fünf Einsprachen wurden aber allesamt abgewiesen, die Teilrevision mit 152 Ja-Stimmen gutgeheissen.

Bereits zu Beginn der Gemeindeversammlung wurde ein Ordnungsantrag auf Nichteintreten abgelehnt. Damit folgten die Stimmbürger der Exekutive. «Der Gemeinderat wollte eine Debatte über dieses wichtige Geschäft führen», erklärt Benedikt Elmiger. Angesichts der vielen Wortmeldungen bestand dafür offensichtlich Bedarf.

Gemeinderat prüft neues Pflegeangebot

Ebenso grünes Licht erhielt der Gemeinderat, um abklären zu können, ob und inwiefern in Geuensee ein Angebot für Alterspflege und -betreuung geschaffen werden soll. Einer entsprechenden Konsultativabstimmung wurde mit 162 Ja-Voten zugestimmt. Bekanntlich könnte das regionale Pflegeheim Seeblick in Sursee ab 2028 dem Neubau des Kantonsspitals weichen. Bis dahin soll der Gemeinderat nun mit den umliegenden Gemeinden neue und ergänzende Möglichkeiten im Pflegebereich prüfen.

Damit sind aber noch nicht alle Traktanden abgeschlossen. Am Mittwochabend geht es in die zweite Runde für die Gemeindeversammlung – unter anderem mit dem Jahresbericht 2019 und den Wahlen der Kommission. Aufgrund der weniger kontroversen Geschäfte rechnete Elmiger mit weniger Anwesenden. Die Versammlung fand daher wie gewohnt im Gemeindesaal statt – ohne zweiten Saal, ohne Videoübertragung, aber mit Schutzkonzept.