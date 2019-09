Das andere Interview

«Eigentlich will ich nur die Kunden glücklich machen.» Joe Brändli in seinem Shop. (Bild: Alexandra Wey (Zug,29. August 2018))

Interview

Dieser Zuger macht das scheinbar Unmögliche möglich

Joe Brändli repariert seit bald 40 Jahren elektronische Härtefälle in seinem Electronic Center in Zug. Was nicht ab der Stange erhältlich ist, stellt der 73-Jährige in der Regel selber her. Unmöglich ist nichts – nur dauert’s manchmal etwas länger.