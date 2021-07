Energiewende Entlebucher Windparks sind zuverlässige Stromlieferanten der Schweiz Doch durch die Teilrevision des kantonalen Richtplans dauert es wohl noch Jahre, bis weitere Windräder gebaut werden. Gregory Remez 25.07.2021, 10.16 Uhr

Ein Windkraftrad des Parks Rengg in der Gemeinde Entlebuch.

Bild: Patrick Hürlimann (10. Juli 2021)

Der kapriziöse Frühling und der stürmische Sommerbeginn haben den Schweizer Windenergieanlagen ein Rekordhalbjahr verschafft. Wie den Daten des Bundesamtes für Energie (BFE) zu entnehmen ist, wurde in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres schweizweit 22 Prozent mehr Windstrom produziert als budgetiert. Von den elf erfassten Windparks haben deren zehn die erwartete Menge an produziertem Strom übertroffen. Zu den Überfliegern gehören dabei ausgerechnet die beiden einzigen Windparks im Kanton Luzern: Rengg und Lutersarni.

Beide liegen auf engstem Raum in der Gemeinde Entlebuch. Der Windpark Rengg besteht aus zwei Windkrafträdern und wird von der Entlebucher Firma Windpower betrieben; errichtet wurden die beiden Anlagen von Windkraftpionier Roland Aregger in den Jahren 2005 und 2011. Lutersarni zählt dagegen ein Windrad, dieses wurde 2013 von den Centralschweizerischen Kraftwerken (CKW) gestellt.

Gemäss BFE-Daten gehörten alle drei Windräder im ersten Halbjahr 2021 zu jenen mit den schweizweit höchsten Produktionsüberschreitungen. Auf Anfrage bestätigt die CKW die gute Bilanz der Anlage in Lutersarni. «Ja, das ist tatsächlich erfreulich», sagt Franco Castelanelli, Projektleiter neue Energien bei der CKW. «Wenn man auf das meteorologische Jahr blickt, das im Oktober beginnt, haben wir Ende Juni sogar bereits unser prognostiziertes Jahresziel von 2,4 Gigawattstunden erreicht.»

«Es fehlt nicht an Wind, sondern an Anlagen»

Der erneute Rekord bei der Stromproduktion von Windenergieanlagen – schon in den Jahren 2019 und 2020 hatten Schweizer Windparks im Schnitt 14 Prozent mehr Strom produziert als bei ihrem Bau veranschlagt – liess Windkraftbefürworter jüngst frohlocken. Die Rekordproduktion zeige einmal mehr, dass es «nicht an Wind fehlt, sondern an Windenergieanlagen, die den Wind nutzen», liess die im Februar zurückgetretene Waadtländer GLP-Nationalrätin und Präsidentin der Vereinigung zur Förderung der Windenergie in der Schweiz (Suisse Eole), Isabelle Chevalley, verlauten.

Für die beiden Windparks im Kanton Luzern trifft die Aussage mit Blick auf die vergangenen Jahre durchaus ins Schwarze. So war die Anlage Lutersarni seit ihrer Errichtung nur 2014, also im Jahr nach dem Bau, ganz knapp unter der prognostizierten Jahresproduktion von 2,4 Gigawattstunden (GWh). «Von da an waren wir nicht mehr unter Budget», sagt Castelanelli von der Anlagenbetreiberin CKW. Die produzierte Strommenge habe sich inzwischen gar um 3 GWh eingependelt. Auch der Windpark Rengg rutschte seit 2014 nur einmal – 2018 – unter das Jahresziel von 1 GWh.

Ohnehin gilt die Gemeinde Entlebuch in Sachen Windenergie schweizweit als Vorreiterin. «Im Entlebuch wurden die ersten Anlagen gebaut», sagt Paul Hürlimann, Leiter der Abteilung Energie und Emissionen beim Kanton Luzern. Und es zeige sich:

«Wenn die Windräder einmal stehen, steigt die Zustimmung für die Windenergie.»

Seit längerem setzt sich die Gemeinde deshalb für einen Ausbau der Windkraft ein. Wie ein Blick ins kantonale Konzept Windenergie zeigt, sind im Kanton Luzern aktuell 16 bis maximal 19 Windräder geplant, davon vier bis fünf alleine im Entlebuch. Hinzu kommen fünf Anlagen auf Aargauer und Berner Boden, die nahe der Kantonsgrenze liegen.

Verliert die Schweiz den Anschluss?

Acht Jahre sind inzwischen seit dem Bau der letzten Windkraftanlage im Kanton Luzern vergangen. Und noch ist unklar, wann die nächste kommt – und ob überhaupt alle Anlagen plangemäss gebaut werden können. Schliesslich muss bei jedem neuen Projekt bis zum Schluss mit Einsprachen gerechnet werden. Insbesondere bei der Windenergie scheinen die Interessen zwischen Anwohnern, Anlagenbetreibern, regionalen Entwicklungsträgern, Nachbarkantonen und Schutzverbänden teilweise kilometerweit auseinanderzuklaffen.

Für eine breite Akzeptanz in der Gesamtbevölkerung brauche es sicher noch einiges an Aufklärung, ist sich auch Hürlimann bewusst. Er rechnet damit, dass es noch bis zu vier Jahre bis zur Errichtung des nächsten Windrades auf Luzerner Boden dauern könnte. Das hänge auch mit der Teilrevision des kantonalen Richtplans zusammen, die gerade läuft. Bis diese abgeschlossen ist, heisst es wohl oder übel: Windstille.

Windkraftbefürworter sehen derweil noch einen weiteres Hindernis beim Ausbau der Windkraft: das langwierige Bewilligungsprozedere bei Windkraftprojekten in der Schweiz (siehe Infobox unten). Dauere die Planung von Anlagen in Nachbarländern wie Deutschland oder Österreich zwischen zwei und sechs Jahren, könne sie hierzulande wie im Fall des Windparks Sainte-Croix VD schon mal mehr als 20 Jahre in Anspruch nehmen, moniert Lionel Perret, Direktor von Suisse Eole. Unlängst habe die EU neue Richtlinien herausgegeben, wonach das Verfahren bei Projekten im Bereich erneuerbarer Energien auf drei Jahre begrenzt wird: zwei Jahre für das Genehmigungsverfahren, ein Jahr für Rekurse. Daran sollte sich seiner Meinung nach auch die Schweiz orientieren, ansonsten drohe sie bei der Windkraft den Anschluss an ihre Nachbarn endgültig zu verlieren.