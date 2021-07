Bildung Willisau bangt um die Wirtschaftsmittelschule Weil sich zu wenige Schüler angemeldet hatten, startet an der Wirtschaftsmittelschule Willisau kein neuer Lehrgang. Der Kanton will kein klares Bekenntnis zum Standort abgeben. Christian Glaus 06.07.2021, 13.02 Uhr

Die Wirtschaftsmittelschule Willisau ist an der Kantonsschule angegliedert. Archivbild LZ

Die Wirtschaftsmittelschule Willisau hat schon lange einen schweren Stand. Wegen tiefer Anmeldezahlen ist es in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden, die eine Klasse zu füllen. Und aus Spargründen wollte die Regierung vor einigen Jahren gar den Standort aufgeben, was allerdings vom Kantonsrat verhindert wurde. Nun gibt es doch eine Hiobsbotschaft: Im nächsten Schuljahr startet an der Wirtschaftsmittelschule Willisau kein neuer Lehrgang. Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse werden nach Luzern umgeteilt, wie das Bildungs- und Kulturdepartement kürzlich mitteilte.

Martin Bisig, Rektor der Kantonsschule Willisau. PD

Dieser Entscheid hat die Kantonsschule Willisau, an welcher die Wirtschaftsmittelschule angegliedert ist, auf dem falschen Fuss erwischt. «Bis im Juni gingen wir davon aus, dass wir die Klasse führen können», sagt Rektor Martin Bisig auf Anfrage. «Der Verzicht kam für uns sehr überraschend und vor allem zu kurzfristig.» Zu kurzfristig deshalb, weil die Pensen mit den Lehrpersonen vereinbart wurden, es wurde gar eine neue Lehrperson eingestellt. Sowohl die neu angestellte Lehrperson als auch die weiteren Betroffenen müssen nun empfindliche Kürzungen ihrer Pensen hinnehmen – um bis zu 20 Stellenprozent pro Person.

Auf das zweite Semester drohen Änderungskündigungen

Aufgrund der Kündigungsfristen muss im nächsten Semester trotzdem der Lohn für das vereinbarte Pensum ausbezahlt werden, sagt Ludwig Peyer, Präsident der Schulkommission und CVP-Kantonsrat. Auf das zweite Semester hin müsse eine Änderungskündigung ausgesprochen werden. Peyer wählt deutliche Worte: «Das ist ein absolutes No-Go. Das Bildungs- und Kulturdepartement holt sich nicht gerade einen Orden bezüglich korrektem Verhalten als Arbeitgeber.»

Den kurzfristigen Entscheid begründet Christof Spöring, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung, mit überraschend wenigen Anmeldungen. Noch im März sei man von elf bis 14 Anmeldungen ausgegangen, im Juni seien es dann doch nur sieben gewesen. «Wir mussten schnell handeln, um die Lernenden und die Lehrpersonen informieren zu können.» In vergangenen Jahren wurde die Klasse in Willisau auch schon mit Schülern aus dem Raum Luzern aufgefüllt.

Auf das neue Schuljahr hin sei das keine Option gewesen, sagt Spöring: «Wir haben in Luzern drei Klassen, die noch Platz haben. Da macht es keinen Sinn, in Willisau eine vierte zu eröffnen.» Komme hinzu, dass der Weg für Schüler aus Luzern nicht attraktiv sei. In den vergangenen Jahren habe man immer wieder kurzfristige Abmeldungen erhalten, wenn Schüler aus der Stadt nach Willisau umgeteilt wurden.

Christof Spöring, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung. Bild: Philipp Schmidli

Ist der Verzicht auf den Lehrgang in Willisau eine Ausnahme? Spöring will sich nicht festlegen, ein klares Bekenntnis zum Standort gibt er gegenüber unserer Zeitung nicht ab. «Es müssen genügend Anmeldungen da sein, schliesslich geht es um Steuergelder», sagt er. Eine Klasse koste pro Jahr rund 300'000 Franken. Klar ist aber für Spöring: Sollte der Standort Willisau der Wirtschaftsmittelschule geschlossen werden, müsste das der Kantonsrat beschliessen. Er ist optimistisch, dass in einem Jahr auf dem Land wieder eine erste Klasse geführt wird.

Mehr Engagement vom Kanton gefordert

Hoffnungsvoll gibt man sich auch in der Region Willisau. Und dennoch zeigt sich nun schmerzlich: Stimmen die Anmeldungen nicht, schreckt der Kanton nicht davor zurück, die Klassen in Luzern zusammenzuziehen. «Das ist ein schlechtes Zeichen, sowohl für unsere Schule als auch für die Region Willisau», sagt Rektor Martin Bisig. Er betont das erfolgreiche Modell in der Zusammenarbeit zwischen Gymnasium und Wirtschaftsmittelschule sowie die enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen in der Region. Das zeige sich jeweils auch in den guten Abschlüssen. In Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen und den zwei Standorten der Wirtschaftsmittelschule müsse mehr getan werden, um die Schülerzahlen halten zu können.

Mehr Engagement von den übergeordneten Stellen – das wünscht sich auch Ludwig Peyer. Und er hat eine konkrete Vorstellung: Bei der Anmeldung sollte die freie Schulwahl eingeschränkt werden. Wer in einem gewissen Umkreis wohnt, soll automatisch in Willisau zur Schule gehen. Die Schulkommission hat einen Brief an Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) geschrieben, im September soll ein Treffen stattfinden. Peyer sagt: «Es geht darum, den Bildungsstandort auf der Landschaft nicht weiter zu schwächen. Wenn man jetzt nicht klare Regeln aufstellt, ist das der Todesstoss für die Wirtschaftsmittelschule Willisau.»