Corona-Virus: Brunni-Bahnen fahren doppelt Die Luftseilbahn Engelberg-Ristis fährt ab sofort doppelt so oft, gleichzeitig wird die maximale Passagierzahl pro Kabine von 65 auf 30 Personen reduziert Adrian Venetz 05.03.2020, 14.42 Uhr

Skifahrer auf dem Brunni in Engelberg. Bild: PD

Obwohl bislang kein bestätigter Fall einer Corona-Infektion in Ob- und Nidwalden vorliegt, haben die Brunni-Bahnen Engelberg AG vorsorgliche Massnahmen beschlossen, um die Eindämmung der Ausbreitung zu unterstützen. «Die Luftseilbahn Engelberg-Ristis fährt ab sofort doppelt so oft, gleichzeitig wird die maximale Passagierzahl pro Kabine von 65 auf 30 Personen reduziert», teilen die Bahnen mit. «Es werden sämtliche Handläufe und Toilettenanlagen mehrmals täglich desinfiziert.» Zudem stehen in allen Gästetoiletten Desinfektionsmittel-Spender zur Verfügung. «Es gibt derzeit keinen Grund, wegen des Corona-Virus auf einen Skitag oder einen Winterwandertag in den Bergen zu verzichten», so Brunni-Geschäftsführer Thomas Küng.