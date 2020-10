«Eigenartig», «fragwürdig»: Das sagen die Stadtluzerner Parteien zu VBL-Verhalten Parteien reagieren überrascht bis empört auf die Rücktrittsangebote der Verkehrsbetriebe Luzern. CVP und Grüne hingegen kritisieren parteipolitische Stimmungsmache. Simon Mathis 07.10.2020, 06.50 Uhr

Das VBL-Gebäude im Tribschenquartier.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern 25. September 2020)

Die Situation zwischen den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL) und dem Luzerner Stadtrat ist zerfahren. Die VBL verlangen das Einverständnis der Stadt Luzern als Alleinaktionärin, bevor sie auf die Forderung eintreten, rund 16 Millionen Franken an den Subventionsgeber Verkehrsverbund Luzern zu zahlen. Im Raum steht der Vorwurf, die VBL hätten Geld eingenommen, das ihnen nicht zusteht.

Zwischen Unternehmen und Eignerin herrscht Eiszeit. Auch bei einigen Stadtluzerner Parteien ist Unmut zu spüren. Besonders die Sorge der VBL, es könnten Informationen zum laufenden Untersuchungsbericht an die Öffentlichkeit dringen, stösst bei einzelnen Parlamentariern auf Unverständnis. Denn auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Stadtrates wird den Bericht erhalten.

Die SP hat ihre Haltung bereits in einer Mitteilung dargelegt. Sie kritisiert darin die Art und Weise, wie die VBL-Verwaltungsräte ihren Rücktritt angeboten haben. Die SP spricht von einem «krassen Vertrauensbruch»; dass sich die VBL öffentlich zu einem Bericht äussere, der noch nicht vorliege, sei «völlig unzulässig». Der Verwaltungsrat versuche, die «Aufarbeitung zu torpedieren». Enttäuschend sei, dass die VBL nicht bereit seien, sich der Diskussion zu stellen und für allfällige Fehler geradezustehen. Dass Yvonne Hunkeler den Mitgliedern der GPK unterstelle, sie könnten den noch nicht abgeschlossenen Bericht den Medien zuspielen, nennt SP-Fraktionspräsident Simon Roth eine «haltlose Unterstellung». Er betont, dass die Verantwortung beim Verwaltungsrat liege: «Sie lässt sich nicht an den Stadtrat oder gar an die Bevölkerung abwälzen.»

«Der VBL-Verwaltungsrat hat sich in eine Sackgasse manövriert», sagt GLP-Präsident Marcel Dürr. Er nennt dessen Verhalten in vielen Punkten «sehr eigenartig». Die Sorge, man könne den Untersuchungsbericht medial ausschlachten, sei zwar gerechtfertigt. Aber das könne der Verwaltungsrat ohnehin nicht verhindern, schon gar nicht mit seiner jetzigen Kommunikation, findet Dürr. Auch könne er nicht verhindern, dass die GPK intern sensible und vertrauliche Dokumente erhalte und berate.

«Das liegt ja in der Natur dieser Kommission. Sobald der Bericht öffentlich ist, muss der Verwaltungsrat halt gute Argumente und Erklärungen für sein Handeln parat haben.» Auch die Bedenken, die Verwaltungsräte könnten sich mit einer Zahlung haftbar machen, teile die GLP nicht. «Diese Gefahr besteht nur dann, wenn der Verwaltungsrat grobfahrlässig gehandelt hätte, was unseres Wissens nicht der Fall ist.»

«Dass die VBL-Verwaltungsräte ihren Rücktritt ankündigen oder fast schon androhen, hat mich überrascht, um nicht zu sagen irritiert», sagt FDP-Präsident Fabian Reinhard. Er könne die Begründung für diesen Schritt bis heute nicht nachvollziehen. «Man ist hier einfach vorgeprescht, weil man sich ungerecht behandelt fühlte.» Auf die Frage, wer für den Zahlungsentscheid verantwortlich ist, antwortet er zurückhaltend: «Das ist bis jetzt nicht geklärt.»

Die SVP nennt das Verhalten der VBL eine «Verzögerungstaktik». Parteipräsident Dieter Haller: «Dass das Verhalten des VBL-Verwaltungsrates mit den gemachten Rücktrittsangeboten keine gute Falle macht, ist offensichtlich. Und einen Rückzahlungsentscheid vom Stadtrat zu verlangen, ist falsch.» Haller verweist auf das Schweizer Obligationenrecht, das die Verantwortlichkeiten klar regle.



CVP-Präsidentin Karin Stadelmann wünscht sich eine sachlichere Diskussion rund um den Fall VBL. «Die Rücktrittsangebote sind in erster Linie eine Frage zwischen dem Unternehmen VBL und dem Stadtrat in seiner Rolle als Alleinaktionärin», so Stadelmann. «Das Problem ist, dass die beiden anscheinend nicht mehr miteinander reden.» Statt parteipolitische Vorverurteilungen seien jetzt Ideen gefragt, um die zerfahrene Situation aufzulösen. Sie stellt zum Beispiel eine professionelle Mediation in den Raum. «Mich stört, dass gewisse Parteien – insbesondere die SP – diese Krise parteipolitisch ausschlachten wollen», so Stadelmann. Dies, obwohl in den vergangenen zehn Jahren jede einzelne Partei in einer gewissen Rolle involviert gewesen sei. Zur Erinnerung: Sowohl VR-Präsidentin Yvonne Hunkeler als auch VBL-Direktor Norbert Schmassmann vertreten im Kantonsrat die CVP.

«Klar ist, dass wir jetzt den Bericht abwarten müssen», sagt Stadelmann. «Danach erwarte ich aber, dass der Stadtrat endlich ein Bekenntnis abgibt. Sonst bewegen wir uns ewig im Bereich der Mutmassungen.» Stadelmann findet, dass die Stadt ihre Aktionärsrechte – aber eben auch Pflichten – im Rahmen einer ausserordentlichen GV wahrnehmen sollte. «Ich kann schon verstehen, dass die VBL ein Gespräch wünschen.»



Auch die Grünen wollen in dieser Sache vorerst Sachpolitik walten lassen. «Ich finde nicht, dass jetzt der Moment für parteipolitische Statements ist», sagt Grossstadträtin und GPK-Mitglied Christa Wenger. Sie appelliere an alle politischen Parteien und die Medien, sich in Zurückhaltung zu üben, bis der Bericht vorliegt. «Allzu lange müssen wir uns ja nicht mehr gedulden, es sind nur noch ein paar Wochen.» Gleichzeitig hält auch Wenger fest, dass die Verantwortung für die Geschäftsführung beim Verwaltungsrat liege.