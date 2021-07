Engelberg Pistenfahrzeug am Titlis rutscht 400 Meter den Hang hinab Ein Pistenbully ist am Titlis einen steilen Abhang hinuntergerutscht und kam nach rund 400 Metern zum Stillstand. Beim Unfall wurde der Pistenbullyfahrer erheblich verletzt. 05.07.2021, 11.33 Uhr

Die Rettungskräfte im Einsatz beim auf der Seite liegenden Pistenbully. Bild: Kapo Obwalden (Engelberg, 4. Juli 2021)

Am Sonntag ist am Titlis ein Pistenbully verunfallt. Er war um etwa 16.40 Uhr auf dem Weg in die Fahrzeugeinstellhalle bei der Bergstation Titlis. Dabei geriet das Fahrzeug über den Wegrand und rutschte seitlich Richtung Steinberg ab, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt. Dabei überschlug sich das Pistenfahrzeug und kam nach rund 400 Metern auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 38-jährige Fahrer zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.