Kanton Luzern Luzerner Kantonsspital bietet neu Impftermine ohne Anmeldung an Ab Montag bietet das Luzerner Kantonsspital am Standort Luzern wochentags von 14 bis 17 Uhr Impftermine für Kurzentschlossene an. Der Zugang zur Impfung soll so weiter erleichtert werden. 23.07.2021, 10.44 Uhr

Symbolbild.

Bild: Pius Amrein (22. November 2016)

Walk-in-Impfungen sind am LUKS in Luzern ab dem 26. Juli 2021 jeweils von Montag bis Freitag zwischen 14 und 17 Uhr möglich. Die Registrierung im Patientenportal MeinLUKS erfolgt dabei direkt vor Ort. Das neue Angebot soll die Covid-19-Impfung allen impfwilligen Personen noch einfacher zugänglich machen, wie das Kantonsspital Luzern in einer Mitteilung schreibt.

So kann künftig beispielsweise ein Termin für einen Covid-Test spontan mit einem Impftermin kombiniert werden. Wer ohne Voranmeldung geimpft werden will, muss dafür einen Pass oder eine ID sowie den Krankenkassenausweis mitbringen.

Dr. med. Marco Rossi, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene des LUKS, rechnet damit, dass wegen der wieder steigenden Infektionszahlen früher oder später wohl alle mit dem Virus in Kontakt kommen werden – sei es durch eine Impfung oder durch eine Erkrankung. «Ich bin überzeugt, die Impfung mit einer kontrollierten Impfdosis ist für die allermeisten die bessere Option. Wer sich impfen lässt, leistet einen wichtigen Beitrag, damit die gewonnene Normalität möglichst aufrechterhalten werden kann.»

Seit Anfang Jahr betreibt das LUKS eigene Impfzentren als Ergänzung zum Angebot der kantonalen Impfzentren. Ab Montag werden am LUKS in Abstimmung mit dem Kanton Luzern auch 12- bis 16-Jährige geimpft. Total wurden laut eigenen Angaben an den LUKS Standorten in Luzern, Sursee und Wolhusen bisher über 50'000 Impfdosen verabreicht. (mha)