Kanton Uri Nach dem Testen auch gleich impfen: Uri führt neue Impf-Möglichkeiten ein Um den Schritt zur Impfung zu vereinfachen, bietet das Kantonsspital neu die Möglichkeit an, sich unmittelbar nach dem Schnell- oder PCR-Test auch gleich impfen zu lassen. Zusätzlich wird es im Zeughaus Urner Impftage für Spontane geben. 28.07.2021, 08.25 Uhr

Im Kanton Uri finden vermehrt Anlässe statt, die nur mittels Zertifikat zugänglich sind. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht ein negatives Testergebnis, um ein Zertifikat zu erhalten. Testzertifikate sind je nach Art des Tests während 48 oder 72 Stunden gültig. Deshalb sei der Andrang an der Teststation im Kantonsspital Uri vor allem am Donnerstag und Freitag hoch, wie es in einer Mitteilung des Urner Corona-Sonderstabs heisst.

Die Ausgangslage bei Nicht-Geimpften präsentiert sich somit für das «Partyvolk» und andere Nachtaktive so, dass sie jede Woche auf einen Test angewiesen sind, um ihren Aktivitäten zu frönen. Wer genesen oder vollständig geimpft ist, habe es da komfortabler: Ihr Zertifikat ist länger gültig, im Fall einer Impfung mindestens ein Jahr. Um den Schritt zur Impfung möglichst einfach zu machen, bietet das Kantonsspital jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag bis 17 Uhr an, dass unmittelbar nach einem PCR- oder Antigen-Schnelltest auch gleich die Erstimpfung verabreicht werden kann, heisst es in der Mitteilung weiter. Es brauche dafür einzig die ID und die Krankenkassenkarte.

Ohne Anmeldung die erste Impfung im Zeughaus erhalten

Zum Ferienende bietet das Kantonsspital Uri in Zusammenarbeit mit dem Sonderstab Covid-19 die Möglichkeit von Impfungen ohne vorgängige Anmeldung an. Diese finden gleichzeitig mit den «Alpentönen» vom Donnerstag, 12. August, bis Samstag, 14. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr, im 2. Obergeschoss des Zeughauses Altdorf auf dem Lehn statt.

An diesem zentralen Standort können sich Impfwillige spontan für die Erstimpfung melden. Auch hier braucht es einzig die Identitätskarte und die Krankenkassenkarte. Anlässlich der Impfung wird der Termin für die zweite Impfung im Kantonsspital vereinbart.

Noch sind die Fallzahlen in Uri tief

Derzeit sind im Kanton Uri acht aktive Coronainfektionen bekannt, schreibt der Sonderstab. Drei Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Derzeit ist ein ausserkantonaler Covid-19-Patient (ungeimpft) im Kantonsspital in Behandlung. Angesichts der landesweit steigenden Fallzahlen, sei auch in Uri in den kommenden Wochen wieder mit steigenden Infektionszahlen zu rechnen. Der Sonderstab plädiert deshalb darauf, sich weiterhin impfen zu lassen. Wer seine Impfung zeitlich genau planen will, könne sich telefonisch im Kantonsspital unter 041 875 50 70 melden und den Termin für die Erstimpfung vereinbaren. Auch das Online-Impfportal www.ur.ch/impfen steht weiterhin allen Urnerinnen und Urnern zur Anmeldung offen. (pd/RIN)