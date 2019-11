Das letzte Piano-Festival verzeichnet eine «hervorragende Bilanz» Erfolgreiches Finale für das Piano-Festival: Die letzte Ausgabe, die am Sonntag zu Ende geht, verzeichnet 18000 Besucher. Das sind 1200 mehr als im Vorjahr. Urs Mattenberger

Igor Levit wird am Sonntag mit Beethoven-Sonaten das Luzerner Piano-Festival abschliessen. (Bild: Felix Broede/Lucerne Festival)

Lucerne Festival am Piano geht an diesem Wochenende mit einem vielfältigen Angebot zu Ende: Mit Rezitals von Víkingur Ólafsson und Igor Levit, Piano Lectures mit Martin Meyer und drei Piano-Workshops für Kinder. Trotzdem steht jetzt schon fest, dass die letzte Ausgabe des Festivals eine «hervorragende Bilanz» ausweist, wie Lucerne Festival in einer Medienmitteilung schreibt.

So kamen zu den 11 Konzerten im KKL Luzern und in der Lukaskirche 12500 Besucher, das ergibt eine Gesamt-Auslastung von 89 Prozent – im Vorjahr waren es 11300 Besucher bei einem Angebot von 14 Konzerten. Das «Piano Off-Stage» lockte in dieser Woche rund 5'500 Jazz-Begeisterte ins KKL Luzern sowie in die Luzerner Bars.

Genutzte und verpasste Chancen

Der Erfolg bestätigt, dass nicht mangelndes Publikumsinteresse der Grund für die Streichung des Nebenfestivals war. Lucerne Festival gab im Frühling bekannt, dass Ostern und Piano eingestellt und durch Wochenenden im Frühling und Herbst ersetzt würden, um die Mittel stärker auf den Sommer zu konzentrieren. Der Anspruch auf mehr Sommer im Frühling und Winter wird das Frühlingswochenende mit Teodor Currentzis zwar einlösen. Beim Piano-Festival liegt der Fall aber anders als bei Ostern.

Allein die Konzentration auf Meisterpianisten verhalf ihm zu einem schweizweit einzigartigen Programm. Neue Formate wurden zwar am Piano-Festival in den letzten Jahren wie an Ostern kaum entwickelt. Aber Ansätze dazu gab es durchaus. Einer sind die Piano Lectures zu exepmplarischen Pianisten und ihren Einspielungen, die Martin Meyer heute Nachmittag gibt. Und ganz neu sind dieses Jahr die Workshops für Kinder ab 7 Jahren, die heute und morgen in Kooperation mit «Kultissimo» von Pro Juventute im Südpol durchgeführt werden - heute Samstag mit den Jazz-Pianisten Chris Conz und Bernd Lhotzky, morgen Vormittag mit Igor Levit. Dass das letzte Piano-Festival mit einer derartigen Neuerung aufwartet, wirkt ironisch und gibt der Streichung Festivals den bitteren Nachgeschmack verpasster Chancen.