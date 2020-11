Emmen eröffnet Testcenter für Corona Antigen-Schnelltests Im Clubhaus der Beachanlage neben dem Schwimmbad Mooshüsli öffnet am 23. November ein Testcenter für Corona-Schnelltest. Das Testcenter wird von der Sonnen Apotheke AG Emmenbrücke und der Emmen Apotheke geführt. 20.11.2020, 16.47 Uhr

(pl) Seit diesem Monat dürfen in der Schweiz Antigen-Schnelltests auch ausserhalb von bewilligten Laboratorien durchgeführt werden. Ab dem 23.November soll dies auch im Clubhaus der Beachanlage neben dem Schwimmbad Mooshüsli möglich sein.

Dort eröffnet nämlich am montag, 23. November, mit einem Gemeinschaftsprojekt die Sonnen Apotheke und die Emmen Apotheke ein temporäres Testcenter, wie die Gemeinde Emmen am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Eine vorgängige Anmeldung ist obligatorisch, heisst es weiter. Den Termin buchen und weitere Informationen lesen, kann man auf folgenden Websiten: