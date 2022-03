Luzern In der Stadt leben fast doppelt so viele geschiedene Frauen wie Männer Wenig überraschend ist in den letzten Jahrzehnten der Anteil Geschiedener angestiegen. Hier ist das Geschlechterverhältnis unausgeglichen: So leben in der Stadt Luzern fast doppelt so viele geschiedene Frauen als Männer. Hugo Bischof 04.03.2022, 14.47 Uhr



1991 war fast die Hälfte aller Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Luzern verheiratet, wie einer Statistik von Lustat Luzern zu entnehmen ist. Gezählt wurden alle Altersklassen ab 0 Jahren. Nimmt man nur die Bevölkerung im heiratsfähigen Alter, lag der Anteil Verheirateter sogar deutlich über 50 Prozent.

Drei Jahrzehnte später präsentiert sich die Statistik ganz anders. Im Jahr 2020 waren nur noch 34,3 Prozent der Städterinnen und Städter verheiratet. Weitere 0,3 Prozent lebten in einer eingetragenen Partnerschaft – interessanterweise deutlich mehr Männer als Frauen. Ebenfalls erstaunlich: Auch bei den Verheirateten sind die Männer leicht in der Überzahl. Wie ist das möglich? Sibylle Haas von Lustat erklärt:

«Die verheirateten Paare müssen nicht zusammenwohnen. So kann es sein, dass sie aus beruflichen Gründen oder aufgrund einer Trennung unterschiedliche Wohnorte haben.»

Darauf deute auch die Tatsache hin, dass der Männer-Überhang ausschliesslich in den Altersklassen ab 40 auftritt.

Verlassen die Männer nach der Scheidung die Stadt?

Wenig überraschend ist in den letzten Jahrzehnten der Anteil Geschiedener angestiegen. Auch hier ist das Geschlechterverhältnis unausgeglichen – und zwar massiv: So leben in der Stadt Luzern fast doppelt so viele geschiedene Frauen als Männer.

Auch hier hat Sibylle Haas eine mögliche Erklärung: Denkbar sei, dass der Mann nach einer Scheidung die gemeinsame Wohnung in der Stadt Luzern verlasse und ausserhalb der Stadt eine Wohnung beziehe. «Weiter ist es möglich, dass Männer sich nach einer Scheidung öfters wieder vermählen als Frauen.» Möglich sei auch, dass geschiedene Frauen vermehrt in die Stadt ziehen.

Klar gesunken ist im Vergleichszeitraum die Anzahl verwitweter Personen. 1991 lebten in der Stadt Luzern insgesamt 4965 Witwen und 873 Witwer. Drei Jahrzehnte später waren es noch 3223 Witwen und 770 Witwer. Der deutlich kleinere Anteil der verwitweten Männer hat wohl mit deren tieferer Lebenserwartung zu tun. Dass die Zahl der Verwitweten deutlich gesunken ist, ist wohl eine direkte Folge der Zunahme von Scheidungen. Immer mehr Ehen gehen heute vorzeitig durch eine Scheidung und nicht mehr durch den Tod des Partners zu Ende.

Weniger Eheschliessungen im Kanton Luzern wegen Corona

Etwas weniger ausgeprägt ist die Entwicklung auf Kantonsebene. Im Kanton Luzern waren 2020 immerhin noch 42,2 Prozent der Bevölkerung verheiratet und nur 7,2 Prozent geschieden. Allerdings ist auch im Kanton die Zahl der Eheschliessungen 2020 gesunken. «Aufgrund der verhängten Massnahmen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie wurde 2020 vor allem im Frühling und Sommer weniger oft geheiratet als in früheren Jahren», schreibt dazu Lustat. Am meisten Trauungen, nämlich 45, fanden 2020 am Freitag, 4. September statt.

Auch interessant: Rund ein Fünftel der Vermählungen im Kanton Luzern 2020 waren Wiederverheiratungen; das heisst, dass mindestens eine Ehepartnerin oder ein Ehepartner zum Zeitpunkt der Heirat geschieden oder verwitwet war.

Die Brautleute werden immer älter

Sowohl Frauen als auch Männer gehen heute tendenziell später eine Ehe ein als in früheren Jahren. 2020 heirateten im Kanton Luzern die Frauen mit durchschnittlich 30,2 Jahren zum ersten Mal, zwanzig Jahre zuvor lag dieser Wert bei 27,9 Jahren. Das Durchschnittsalter der Männer bei der Eheschliessung stieg in den vergangenen zwei Jahrzehnten von 30,4 auf 32,5 Jahre. 2020 waren die geschiedenen Frauen bei Wiederverheiratung durchschnittlich 42,8-jährig, die Männer 50,4-jährig.