Matchbericht & Noten Der FC Luzern verliert das Heimspiel gegen Feyenoord klar mit 0:3 Die Fans hofften auf ein gutes Resultat für den FC Luzern nach dem Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam. Das Spiel war dann aber eine eher einseitige Angelegenheit – die Gäste siegen klar mit 3:0. Janick Wetterwald 06.08.2021, 07.49 Uhr

Fabio Celestini stellt sein Team so auf, wie das zu erwarten war. Holger Badstuber gibt sein Startelf-Debüt, dafür rutscht Marvin Schulz ins Mittelfeld. Im Sturm soll Captain Dejan Sorgic die Tore schiessen.

9. Minute: Die Gäste gehen früh in Führung: Luis Sinisterra lässt auf dem linken Flügel FCL-Aussenverteidiger Patrick Farkas stehen und spielt in die Mitte auf Guus Til. Der Angreifer hat etwas zu viel Zeit und kann aus rund elf Metern abschliessen.

Die Gäste aus Rotterdam gehen früh in Führung. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

38. Minute: Das zweite Tor für Feyenoord Rotterdam schiesst erneut Guus Til. Er profitiert von einem Abpraller bei FCL-Goalie Vaso Vasic nach einem Schuss von Alireza Jahanbakhsh.

Das zweite Tor für Feyenoord. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

84. Minute: Luis Sinisterra erhöht für die Gäste auf 3:0. Vasic im FCL-Tor mit einem Stockfehler im Aufbau serviert den Ball dem Angreifer, der umläuft den Keeper und schiesst ein.

Die erste Chance der Partie hat Varol Tasar für den FC Luzern. Die Gäste aus Holland erwischen aber abgesehen davon den besseren Start und gehen dank einem Tor von Guus Til früh in Führung. Rotterdam hat auch im Anschluss mehr den Ball und macht über die linke Angriffsseite mit Luis Sinissterra viel Druck. Der FC Luzern versucht mit dem gewohnten Aufbauspiel nach vorne zu kommen, allerdings lässt Feyenoord vor dem Tor wenig zu. Die Luzerner Angriffe kommen oft über die Flügel, doch die Bälle in die Mitte finden keine Abnehmer in Blau-Weiss.

Das zweite Tor der Niederländer fällt nach einem Vorstoss über die rechte Angriffseite. Guus Til profitiert von einem Abpraller nach vorne bei FCL-Goalie Vaso Vasic und lupft den Ball gekonnt über den Torhüter. Die Luzerner versuchen vor der Pause etwas Druck aufzubauen und haben den Ball phasenweise lange, allerdings kommt das Team von Fabio Celestini zu keiner klaren Chance mehr im Strafraum. Zur Pause führen die Gäste in der Swisspor-Arena mit 2:0.

Die beiden Teams treten unverändert die 2. Halbzeit an. Der FCL spielt aktiver, beschäftigt die Gäste auch vermehrt in der Defensive. Feyenoord bleibt aber mit technisch starken Spielern stets gefährlich für schnelle Konter. Filip Ugrinic hat die besten Szenen in der Luzerner Offensive, bleibt aber ohne die letzte Durchschlagskraft. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit bringt FCL-Trainer Celestini für die Verteidigung David Domgjoni und im Mittelfeld den ehemaligen Feyenoord-Spieler Jordy Wehrmann – Farkas und Tasar verlassen das Feld.

Der FCL, er versucht und versucht, doch die Angriffe sind zu wenig zwingend. Im Spielaufbau machen die Luzerner zudem immer wieder Fehler: Jenen von Goalie Vasic in der 84. Minute bestrafen die Gäste und treffen zum dritten Mal – der Torschütze heisst Luis Sinisterra.

Der FC Luzern schiesst im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam kein Tor und geht darum in einer Woche mit einer Hypothek von drei Toren ins Rückspiel – das wird eine sehr schwierige Aufgabe.

Hängende Köpfe beim FCL im Duell gegen Feyenoord Rotterdam. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Luzern – Feyenoord Rotterdam 0:3 (0:2)

Swisspor-Arena. – 5069 Zuschauer. – SR Hernandez (ESP).

Tore: 9. Til (Sinisterra) 0:1. 38. Til (Jahanbakhsh) 0:2. 84. Sinisterra (Bozenik) 0:3.

Luzern: Vasic; Farkas (63. Domgjoni), Burch, Badstuber, Frydek; Ndiaye, Gentner, Schulz (78. Emini), Ugrinic; Sorgic (78. Alounga), Tasar (63. Wehrmann).

Feyenoord Rotterdam: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcu (78. Fer), Til; Jahanbakhsh (74. Bozenik), Linssen, Sinisterra (87. Haps).

Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Schürpf, Campo, Ndenge und Alabi (alle verletzt), Feyenoord komplett.

Verwarnungen: 41. Farkas, 44. Kökcü, 45. Burch (alles Fouls).

Am Sonntag geht es für den FC Luzern in der heimischen Super League weiter. Das dritte Spiel der Meisterschaft trägt der FCL zuhause gegen den FC Zürich aus. In der nächsten Woche reist der Luzerner Tross dann nach Rotterdam für das Rückspiel in der Qualifikation für die Europa Conference League.