Modegeschäft Mitarbeiterinnen wollen die Marke Kofler retten Trotz Geschäftsaufgabe soll es künftig wieder ein Modegeschäft namens Kofler geben – an einem neuen Standort in der Altstadt mit neuer Trägerschaft. Die Initiantinnen benötigen aber noch finanzielle Unterstützung. Stefan Dähler 25.11.2021, 06.40 Uhr

Ende Januar endet eine rund 170-jährige Firmengeschichte: Der Luzerner Modehändler Kofler schliesst sämtliche Filialen. Trotzdem soll der Name weiterleben. Drei Angestellte planen, eine neue Firma namens Kofler zu gründen und per September 2022 im Neubau an der Luzerner Kapellgasse 4 einen Laden zu eröffnen. Entsprechende Verhandlungen laufen bereits, sagt Sandra de Falco. Sie ist Leiterin der Kofler-Filiale an der Pilatusstrasse und hat sich mit ihren Kolleginnen Brigitte Bucheli und Monika Wicki zusammengeschlossen, um das neue Projekt zu lancieren.