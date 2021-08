Sommerserie «Historische Häuser» Im Suworow-Haus in Altdorf floss schon viel Alkohol – was es sonst noch zu entdecken gibt Das Anwesen ist bekannt dafür, dass der gleichnamige russische General in dem Gebäude abstieg. Doch es gibt noch mehr darin zu entdecken. Christian Tschümperlin 13.08.2021, 06.47 Uhr

Wenn vom Jauchschen Haus in Altdorf die Rede ist, dürften die wenigsten Zeitgenossen wissen, was damit gemeint ist. Dies ist aber der ursprüngliche Name des bekannten Hauses Suworow an der Hellgasse 9. Beim Vorbeischlendern dürften viele die Verbindung zum russischen General machen, der im Herbst 1799 in dem ehrenwerten Gebäude abgestiegen war.

Doch der prunke Bau beherbergt mehr, als das Auge trifft oder die bekannten Erzählungen hergeben. Dabei handelt es sich nicht bloss um alte Gemälde oder verstaubte Treppen. «Das Suworow-Haus hat zwei verborgene Schätze, der eine befindet sich im Obergeschoss und der andere im Keller», sagt Weinbauer Ruedy Schuler bei einer seiner Führungen. Er nimmt die abgenutzte Kalksandsteintreppe nach oben, die wohl schon Tausende Menschen benutzt haben. Sie führt direkt zum ersten Schatz.

In der Prunkstube wird man von einer altehrwürdigen Atmosphäre begrüsst. An der Decke thronen Intarsien, also Holzmosaike. Das Holz hat die Jahrhunderte überdauert. Die Holzmosaike stammen aus der Originalbauzeit von 1550 bis 1557. Damit ist das Suworow-Haus älter als das Ital Reding Haus in Schwyz.

Elemente, die aus Frankreich und Spanien inspiriert sind

Der Bau war von einem Landammann namens Jakob II. Arnold von Spiringen finanziert worden. Neben dem Stubeneingang steht ein grüner Kachelofen aus dem Jahr 1611. Die Kacheln sind speziell, denn sie enthalten Elemente inspiriert vom französischen und spanischen Stil. Erbaut wurde der Ofen in einer Ziegelei Flüelen. «Man vermutet, dass der Ofen einst aus einem anderen Haus hierhergebracht wurde. Dazu hatte man ihn dekonstruiert und im Jauchschen Haus neu zusammengesetzt», sagt Ruedy Schuler. Wer die Stube betrat, hatte seine Hand in einem Trog in Unschuld zu waschen. Einst wurde die Stube als Bannersaal vom Landammann genutzt, doch bekannt wurde sie wegen einer anderen Persönlichkeit.

Der bekannte General Suworow verbrachte seine Nacht in Uri in ebendiesem Raum. Im Herbst 1799 war dieser aufsehenerregend mit 25'000 Mann aus mehreren erfolgreichen Schlachten in Oberitalien über den Gotthardpass nach Altdorf gekommen. Im Auftrag der monarchistischen Kräfte sollte er auch die Schweiz gegen das revolutionäre Frankreich für sich entscheiden. Dass er hier sein Quartier bezog, geschah nicht zufällig. Ruedy Schuler erklärt:

«Im Frühling desselben Jahres datiert der verheerende Grossbrand von Altdorf. Dies war eines der ganz wenigen Gebäude, das noch intakt war.»

Suworow scheiterte übrigens bei seinem Bestreben, in Zürich den russischen Truppen gegen die Franzosen zur Hilfe zu eilen, am nicht vorhandenen Weg nach Schwyz. Damals war der Schiffsweg die einzige Verbindung zum Urkanton unter den Mythen. Der heute in seinem Heimatland sehr verehrte russische General marschierte daraufhin über den Kinzigpass ins Muotathal und über den Pragel nach Glarus, um danach mit weiteren Verlusten bei Kämpfen mit nur 4000 Mann nach St.Petersburg zurückzukehren. Dort verstarb er 70-jährig. Das Suworow-Denkmal in der Schöllenenschlucht zeugt bis heute von der Tapferkeit der russischen Soldaten. Übrigens ist das Suworow-Haus in Altdorf nicht das Einzige, das in der Schweiz nach dem russischen General benannt wurde. Ein weiteres steht in Elm in Glarus.

Als es darum ging, das Suworow-Haus 2008 zu renovieren, spendete Christoph Blocher einen Beitrag von 500'000 Franken an die bereits vorhandenen 5,4 Millionen Franken, die von der vom alt Ständerat Hansheiri Inderkum präsidierten Stiftung zusammengebracht worden waren. An der Feier zur gelungenen Renovation soll Berichten zufolge viel Wodka geflossen sein.

Der zweite Schatz ist der Alkohol

Das Haus beherbergt aber noch einen zweiten Schatz, der sich im Keller befindet. Dieser hat auch mit Alkohol zu tun. «Die wertvollsten Schätze befinden sich immer im Keller», sagt Ruedy Schuler mit einem Augenzwinkern. Es ist ein edler Weinkeller, an dem regelmässig Degustationen stattfinden, der hier zu finden ist. Das eine Regal wird von Weinbauer und Tourismusführer Robert Inauen betrieben, das andere von Ruedy Schuler selber. Zu probieren gibt es sowohl Urner Weiss- als auch Rotweine.

Ob sich die Mitarbeiter von der IT-Firma Crayon, die im oberen Stock angesiedelt ist, hier ebenfalls für geschäftliche Apéros bedienen? «Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit», meint Ruedy Schuler diplomatisch. Die Räumlichkeiten von Crayon sind über einen modernen Betonturm, der Treppen und Lift beinhaltet, zu erreichen. Der Trakt wurde an den Originalbau angeschlossen.

Insgesamt kommen beim Suworow-Haus vier Baustile zusammen: Nebst der Neuzeit ist dies auch eine Kapelle aus dem Frühbarock, der Bau selber entstand im Übergang von der Spätgotik zur Renaissance. «Das Suworow-Haus ist eines der geschichtsträchtigsten und schönsten Häuser in Altdorf», sagt Schuler. Und er hat einen persönlichen Wunsch für die Zukunft:

«Ich fände es toll, wenn sich die moderne Architektur wieder stärker am traditionellen und schönen Stil orientieren würde.»

