Stadt Luzern Corona-Kundgebung und Gegendemo: Die Polizei ist bereit, die Beteiligten treffen Massnahmen Ein Anlass von Coronamassnahmen-Skeptikern sowie eine Gegendemo sind für Samstag in der Stadt Luzern bewilligt. Verkehrsbehinderungen werden nur für kurze Zeit erwartet. Sandra Monika Ziegler 29.07.2021, 15.48 Uhr

Während die Kundgebung der Coronamassnahmen-Skeptiker am Samstag um 14 Uhr mit einem Marsch vom Mühlenplatz Richtung Inseli in Bewegung gerät, handelt es sich bei der Gegendemo um eine Platzkundgebung. Christian Bertschi, Chef Kommunikation Luzerner Polizei: «Wenn die bewilligte Laufkundgebung die Strasse von der Hauptpost Richtung KKL zum Inseli überquert, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.» Halten sich die Demonstrierenden an die Auflagen, werde es voraussichtlich keine weiteren Behinderungen geben, so Bertschi und fügt an: «Wir sind vorbereitet und werden im Einsatz stehen.»