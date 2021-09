Studium Hochschule Luzern zahlt Tests bis Ende Oktober An der HSLU gilt ab dem 20. September: Auf den Campus kommt man nur noch mit Covid-Zertifikat. Die Hochschule übernimmt deshalb bis Ende Oktober die Testkosten für Nichtgeimpfte. 16.09.2021, 10.22 Uhr

Der Campus der Hochschule Luzern darf nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat (3G: «Getestet», «Geimpft», «Genesen») betreten werden. Einige Tage nach diesem Entscheid präsentiert die HSLU nun erste Massnahmen im Zusammenhang mit der Zertifikatspflicht.

Die Hochschule schreibt auf ihrer Homepage zum Thema Testen und die damit verbundenen Kosten:

«Damit das Test-Prozedere für sie mittelfristig einfacher wird, arbeitet die Hochschule Luzern daran, an verschiedenen Standorten zusätzliche Test-Infrastrukturen aufzubauen. Der Bund trägt nur noch bis zum 30. September 2021 die Kosten für solche Tests. Die Hochschule Luzern hat sich entschieden, ihren Studierenden und Weiterbildungsteilnehmenden diese Kosten während einer Übergangsphase vom 1. bis zum 31. Oktober 2021 zurückzuerstatten.»

Gut möglich, dass diese Kostenübernahme wieder hinfällig wird. Denn der Bundesrat wird wohl die Test doch weiterhin kostenlos belassen.

Digital dabei sein und impfen vor Ort

Weiter schreibt die HSLU:

«Das didaktische Setting wird im Herbstsemester auf den Präsenz-Unterricht ausgerichtet sein. Durch die Zertifikatspflicht entfällt ab dem 20. September 2021 die Maskentragepflicht in den Gebäuden der Hochschule Luzern. Jenen Studierenden, die einer Zertifikatspflicht nicht nachkommen können, wird die Hochschule Luzern eine passive Teilnahme am Unterricht ermöglichen und sicherstellen, dass die wichtigsten Unterrichtsinhalte digital zugänglich sind.»

Ab dem 28. September steht allen Studierenden und Mitarbeitern zudem an zwei Tagen im Monat die Möglichkeit einer Walk-In-Impfung zur Verfügung.

Zahlen zum Semesterstart

In einer Mitteilung zum Studienjahrbeginn sind folgende Zahlen zu entnehmen: «Die sechs Departemente der Hochschule Luzern begrüssen insgesamt 2'891 neue Studierende (2020: 2'813). Davon starten 2'039 Personen ihr Bachelor-Studium, 852 streben einen Master-Abschluss an. Die meisten Neueintritte verzeichnen die Departemente Wirtschaft (1'213), Technik & Architektur (541) und Informatik (379), gefolgt von Design & Kunst (293), Musik (245) und Soziale Arbeit (220). 1'095 der Studienanfängerinnen und Studienanfänger kommen aus der Zentralschweiz.»

«Insgesamt sind an der Hochschule Luzern in diesem Herbstsemester 8'099 Studierende für ein Bachelor- oder Masterstudium eingeschrieben – das sind 310 mehr als im letzten Jahr (+4 Prozent).»

HSLU-Rektor Markus Hodel wird wie folgt zitiert: «Ob die in den letzten Monaten etwas unsicheren Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, das Anmeldeverhalten beeinflussen – insbesondere bei den Masterstudiengängen – ist schwer abzuschätzen.»

Tatsache sei jedoch, dass die Hochschule Luzern mit ihren Studienangeboten, die sich rasch an neuen Anforderungen ausrichten und Digitalisierungsthemen in ihrer gesamten Breite aufnehmen, sehr attraktiv ist. «Die Hochschule Luzern hat zwischen 2017 und 2020 in Relation zu ihrer Grösse mehr Studierende angezogen als jede andere Schweizer Fachhochschule.» (jwe)