Super league Fussball-Experte Rolf Fringer: «Der FCL sollte künftig etwas flexibler werden» In zwei Saisonspielen haben die Luzerner schon wieder sechs Tore kassiert. Der frühere Trainer und Sportchef Rolf Fringer spricht von FCL-Geschenken. Bereits erinnert vieles an den misslungenen Auftakt vor einem Jahr. Daniel Wyrsch 03.08.2021, 09.09 Uhr

Filip Ugrinic wurde nach dem 2:2-Remis in St. Gallen auf die erneut spektakuläre Spielweise des FC Luzern angesprochen. Eine Woche vorher hatten die Luzerner schon bei der 3:4-Niederlage gegen Meister YB ihren Teil zu einem sehr unterhaltsamen Match beigetragen. Doch der 22-jährige Stadtluzerner mochte sich nicht richtig freuen, ein Punkt aus zwei Partien und vor allem das Torverhältnis von 5:6 deuten auf Abwehrprobleme hin. Ugrinic sagte: «Für die Fans sind unsere Spiele ein Spektakel, dem Trainer aber wachsen wohl nur noch graue Haare.»

Der bereits wieder formstarke offensive Mittelfeldspieler findet allerdings, dass seine Mannschaft nach dem zweiten oder dritten verlorenen Ball in der eigenen Zone mit langen Bällen hätte operieren müssen.

Einladung für das erste Gegentor zum Spielbeginn

FCL-Leistungsträger Filip Ugrinic ist mit dieser Meinung nicht allein. Beobachter der Super League sehen es gleich. Unter anderem Blue-Fussballexperte Rolf Fringer. Für den 64-jährigen Ex-Nationalcoach und früheren Spieler, Trainer und Sportchef des FCL ist klar: «Man sollte dem Gegner nicht wie schon zu Beginn der letzten Saison zu viele Geschenke machen. So wie gegen St. Gallen, da haben die Luzerner die hochpressenden Ostschweizer in den Startminuten zum ersten Treffer eingeladen – dies war ein völlig unnötiges Geschenk.»

Für Fringer ist es unverständlich, «dass diese tolle Mannschaft immer wieder Rückständen hinterher rennen muss». Der in Hergiswil nur wenige Kilometer von der Swisspor-Arena entfernt wohnende Ex-Trainer sieht beim FC Luzern eine sehr positive Entwicklung: «Verwaltungsrat Josef Bieri hat im Hintergrund geschickt die Fäden gezogen. Er hat einen grossen Anteil daran, dass beim Klub auf der Allmend endlich an einem Strang gezogen wird.» Auch Sportchef Remo Meyer und Trainer Fabio Celestini windet er Kränzchen: «Die sportliche Abteilung arbeitet sehr gut. Sportchef und Coach haben genaue Vorstellungen, einen Plan und eine Philosophie. Kein Zweifel, die Mannschaft ist hervorragend zusammengestellt.»

Mit diesem Team muss der Rückstand auf YB verkleinert werden

Der einstige VfB-Stuttgart-Trainer ist so angetan von diesem Team, das mit Christian Gentner und Holger Badstuber zwei prominente Verstärkungen aus der Bundesliga bekommen hat, um zu betonen: «Der FCL hat zu grosse Qualitäten, um Ende Saison auf YB wieder 38 Punkte Rückstand zu haben.»

Rolf Fringer mag Fabio Celestini: «Ein ausgezeichneter Trainer und guter Typ.» Das Einzige, was er am 45-jährigen Waadtländer kritisiert, ist:

«Fabio Celestini muss wieder wie in der Schlussphase der letzten Spielzeit die richtige Dosierung und Balance zwischen Risiko- und Sicherheitsfussball finden.»

In den sechs Wochen von Mitte April bis zum Cupfinal am 24. Mai hatte man den Dreh raus. «Im Cupfinal kam dem FCL entgegen, dass das Momentum auf seine Seite kippte, der Klub erstmals wieder gesund und bei den St. Gallern die Luft draussen war.» Fringer hatte sich über den ersten Luzerner Titel seit 29 Jahren gefreut. Die Verantwortlichen und Mitarbeitenden hätten sich die Cup-Trophäe verdient. Doch jetzt müsse nach vorne geschaut werden.

Celestini ein Sturkopf? Er will immer an seiner Spielidee festhalten

Als Luzern am Sonntag in den ersten 70 Sekunden beim Herausspielen zweimal den Ball verlor – und schliesslich den 0:1-Rückstand kassierte, habe er gedacht:

«Das darf doch nicht wahr sein. Ich hatte den Eindruck, die Luzerner würden auch bei zehn am Strafraum lauernden St. Galler Feldspielern den Ball noch kurz spielen. Nur weil es ihre Philosophie ist.»

Fringer hält Celestini in diesem Punkt für einen Sturkopf – «da möchte er unbedingt mit dem Kopf durch die Wand. Dabei sollte der FCL künftig etwas flexibler werden, und sein Spiel mehr der Situation anpassen. Damit könnten bestimmt viele Gegentore verhindert werden.»

Gegen Feyenoord darf Schulz mitspielen

Nächste Gelegenheit dazu hat die Celestini-Elf in der Conference-League-Qualifkation am Donnerstag (20.30 Uhr) im Hinspiel zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam. Marvin Schulz, der in St. Gallen mit Rot vom Platz musste, ist spielberechtigt. Dafür sperrt ihn die Liga drei Spiele. Setzt sich der FCL gegen Feyenoord durch, würde im Playoff Elfsborg (Schweden) oder Velez (Bosnien) warten.