Universität Luzern Studierende wenden sich an Kantonsrat wegen Vegi-Mensa Studierende und Mitarbeitende der Uni Luzern haben einen offenen Brief an den Kantonsrat geschrieben. Darin begrüssen sie das neue Vegi-Angebot und fordern, dass sich die Politik nicht einmischt. Ernst Zimmerli 10.09.2021, 13.09 Uhr

Ein Menü an der Uni Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. August 2021)

Die vegetarische Ausrichtung der Mensa an der Universität ist zum Politikum geworden, mit dem sich in ihrer September-Session auch der Kantonsrat beschäftigt. So fordert SVP-Kantonsrat Toni Graber von der Regierung in einem Dringlichen Postulat, dass sie die Uni in Sachen Mensa-Angebot zurückpfeift.

In einem offenen Brief an den Kantonsrat legen nun die Hauptbetroffenen – Studierende, Angehörige des Mittelbaus (Doktorierende und Assistierende) sowie technische und administrative Mitarbeitende der Universität – dar, wie sie zum neuen Angebot stehen. Denn sie seien diejenigen, die die Menüs essen und bezahlen.

Eine Mensa habe verschiedene Bedürfnisse zu befriedigen, preiswert zu essen gehöre sicher dazu. Da die Budgets, insbesondere der Studierenden, meistens klein seien und das Ausweichen auf das Buffet schnell teuer werde.

Des Weiteren seien für die meisten der Unterzeichnenden in den letzten Jahren die Faktoren Nachhaltigkeit und Gesundheit immer wichtiger geworden.

«Täglich viel Fleisch zu essen ist weder nachhaltig noch gesund.»

Auch wenn nicht eine Mehrheit rein vegetarisch oder vegan lebe, so komme ein Mensa-Essen am Mittag gut ohne Fleisch aus. Denn gerade, wenn es günstig sein soll, sei es schwierig, dass das Fleisch aus der Region komme.

«Das Letzte, was wir auf unseren Mittagstellern wollen, ist billiges Fleisch von weit weg.»

Wer das wolle, fände in der Umgebung der Uni innerhalb weniger Minuten genug andere Angebote. Die Unterzeichnenden begrüssen deshalb, dass die Uni-Mensa einen anderen Schwerpunkt setzt. Zumal auch die Uni mit dem Foodtruck direkt vor der Türe ein Fleisch- oder Fischgericht anbietet.

Am Foodtruck vor der Uni ist Fleisch erhältlich. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. August 2021)

Nicht zuletzt wird im Schreiben auch betont, dass die Nachhaltigkeit ein immer wichtigeres Thema werde:

«Die ökologischen Krisen, deren Auswirkungen junge Menschen nochmals stärker zu spüren bekommen werden, machen uns Sorgen».

Es sei daher erfreulich, dass die Universität ihrer Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit je länger je stärker nachkommen will. Das an der Uni angebotene Essen der ZFV-Group habe die Unterzeichnenden überzeugt.

Im Schreiben wird der Kantonsrat aus den oben genannten Gründen gebeten, darauf zu verzichten, das Konzept jetzt schon – nach wenigen Tagen in Betrieb – wieder zu ändern. Innerhalb der Universität verfüge man über genügend Evaluations-Instrumente (beispielsweise die Mensa-Kommission), um Konzept-Anpassungen zu wünschen, falls dies notwendig sei. Dazu brauche es keine Entscheide der Politik.