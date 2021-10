Verkehrshaus Luzern Das «Rigeli» ist fertig restauriert Eine alte Attraktion ist in die Arena des Verkehrshauses zurückgekehrt: Das Dampfschiff Rigi – beim Unwetter 2005 beschädigt – ist jetzt vollständig restauriert. Auch der Rumpf ist wieder zugänglich. Pascal Studer 21.10.2021, 17.27 Uhr

Das legendäre Dampfschiff Rigi wird im Verkehrshaus neu inszeniert.



Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2021)

Imposant steht das Dampfschiff Rigi in der Arena des Verkehrshauses Luzern. Der rot-schwarze Rumpf spitzt sich schön zu in Richtung Bug, dessen Kopf mit einer Schnitzerei verziert ist. Unten plätschert Wasser durch einen Schienenbach, der geschaffen wurde, um mit eigener Muskelkraft das Schiff zu umrunden.

Seit der Eröffnung des Verkehrshauses im Jahr 1959 gehört das «Rigeli», wie es liebevoll genannt wird, zu den Hauptattraktionen. Weil 2005 der Vierwaldstättersee über die Ufer trat, wurde das Dampfschiff jedoch beschädigt. Es waren mehrere Etappen nötig, um das historische Verkehrsmittel zu restaurieren. Nun wurde der letzte Schritt abgeschlossen – indem neu auch der Rumpf des Schiffes wieder begehbar ist.

1 Million Franken in die «Rigi» investiert

Martin Bütikofer steht im Innern des Schiffes. Der Verkehrshaus-Direktor spricht gerade über die Herausforderungen, die sich während der Restaurierung ergeben haben. Insbesondere die Fäulnis habe sie vor Probleme gestellt, so Bütikofer. Dennoch sei das Ziel gewesen, die Originalität möglichst zu erhalten: «Wir betreiben im Verkehrshaus keinen Kulissenbau», sagt er. Die Kosten für die Neuinszenierung würden sich auf etwas mehr als 1 Million Franken belaufen, so Bütikofer. 300'000 Franken übernahm der Verein Dampferfreunde Vierwaldstättersee.

Eine Familie aus Winterthur bestaunt das Innere des Rumpfs.

Das Verkehrshaus verfolgt den Anspruch, einen Spassfaktor mit dem nötigen Lerneffekt zu verbinden. Beim Dampfschiff Rigi ist dieses spielerische Zusammenspiel etwa daran erkennbar, wie man in das Innere des Rumpfs gelangen kann: Einerseits über einen Landsteg, andererseits mit einem meterhohen, aber Suva-konformen Fallreep – also eine Art Strickleiter. Insbesondere Kinder können sich also daran versuchen, in alter Matrosenmanier in den Rumpf zu kraxeln.

Kampf um die Vorherrschaft auf dem Vierwaldstättersee

Im Innern ist man beim Höhepunkt angelangt. «Wir befinden uns jetzt im technischen Kernstück des Schiffs», sagt Jean-Luc Rickenbacher, Kurator und Projektleiter der «Rigeli»-Neuinszenierung. Tatsächlich: Die Symmetrie wirkt ästhetisch. Auch die Bullaugen, also die runden Fenster, die Beplankung und die Nietenstruktur geben dem Innenleben eine spezielle Nuance.

Das zweite Leben des Dampfschiffs Rigi als Salondampfer um 1935. Bild: Verkehrshaus Das Dampfschiff Rigi als Glattdeckdampfer am Landesteg in Luzern um 1861. Bild: Verkehrshaus Blick in den «Rigihof» im Verkehrshaus Luzern in den 1960er-Jahren. Bild: Verkehrshaus Besucher auf dem Schifflibach im Verkehrshaus. Bild: Verkehrshaus Das legendäre Dampfschiff Rigi wird im Verkehrshaus neu inszeniert.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2021) Den Kindern scheint es im Innern der Rigi zu gefallen.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2021) Eine Familie aus Winterthur bestaunt das Innere des Rumpfs. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2021) Was hier wohl drin ist? Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2021) Besucher auf dem Schifflibach mit Tourismusplakaten. Bild: Verkehrshaus Blick unter Deck: Neuinszenierung des Dampfschiffs Rigi im Verkehrshaus. Bild: Verkehrshaus

Doch nicht nur das Dampfschiff hat das Projektteam des Verkehrshauses liebevoll restauriert. Im Museum selbst erfahren Besucherinnen und Besucher historische Details über das «Rigeli» und die Schifffahrt. So stand am Anfang der Geschichte der Rigi ein bitterer Konkurrenzkampf um die Vorherrschaft auf dem Vierwaldstättersee. Der Luzerner Unternehmer Kasimir Knörr, Besitzer der ersten Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees, wollte nämlich der jüngeren, aber aufstrebenden Postdampfschifffahrts-Gesellschaft (PDG) das Geschäft durch einen Exklusivvertrag mit der Zürcher Maschinenfabrik Escher Wyss verunmöglichen.

Den Kindern scheint es im Innern der Rigi zu gefallen.

DS Rigi geriet zwischen die Fronten im Bürgerkrieg

Die PDG liess sich davon nicht aber nicht einschüchtern und bestellte das Dampfschiff 1847 kurzerhand bei der renommierten englischen Firma Ditchburn & Mare in London. Rickenbacher sagt: «Der Transport ging in Einzelteilen vonstatten, wurde aber immer wieder von den reformierten Kantonen torpediert.» Diese hatten nämlich in den Wirren des zeitgleich stattfindenden Sonderbundskriegs die Befürchtung, dass die katholischen Kantone in der Zentralschweiz mit Kriegsmaterial beliefert werden könnten.

Trotz dieser Hindernisse hatte das «Rigeli» 1848 seine Jungfernfahrt auf dem Vierwaldstättersee. Mit zunehmender Wichtigkeit des Tourismus wandelte sich das Dampfschiff dann ab Ende des 19. Jahrhunderts von einem Transport- zu einem Personenschiff, ehe es schliesslich als Museumsstück in die Verkehrshaus-Arena gelangte.

Was hier wohl drin ist?