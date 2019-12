Wer wird neuer FCL-Trainer? In der Gerüchteküche brodelt es seit heute Mittwoch so richtig. Kultcoach René van Eck soll auf dem Weg zurück sein. Auch Ex-Lugano-Trainer Guillermo Abascal sei im Gespräch. Daniel Wyrsch 18.12.2019, 15.40 Uhr

Der damalige Lugano-Trainer Guillermo Abascal spricht im Cornaredo mit Journalisten. Gabriele Putzu, TI-PRESS (30. September 2018)

FCL-Sportchef Remo Meyer könnte die Fussball-Schweiz mit einem Trainer-Coup überraschen. Gemäss unseren Informationen ist der 30-jährige Spanier Guillermo Abascal im Gespräch als Nachfolger des am Montag freigestellten Thomas Häberli. Abascal war von Mitte April bis Anfang Oktober 2018 Trainer des FC Lugano. Er rettete die Tessiner vor dem Abstieg. Doch in nur 17 Super-League-Spielen (1,24 Punkte pro Match) bekam er die Chance des impulsiven Präsidenten Angelo Renzetti. Der Jungtrainer aus Sevilla machte sich in der Schweiz dennoch einen Namen als moderner, offensiv orientierter Coach. Vor Lugano hatte er den Challenge-Ligisten Chiasso erfolgreich trainiert.

Abascal erfüllt das Profil

Zumindest den grössten Teil des gewünschten Trainerprofils von Luzern-Sportchef Meyer erfüllt Guillermo Abascal. Er gilt in der Szene als Fachmann, lässt mutigen, dynamischen, laufintensiven Fussball spielen. Teamgeist, Feuer, Leidenschaft sowie Arbeitseifer soll der junge Spanier haben. Über Abascals Persönlichkeit hat die NZZ vor etwas mehr als einem Jahr geschrieben: «Sein Auftreten, seine Argumentationslinien, seine Ausstrahlung – sie sind nicht diejenigen eines 29-Jährigen.»

Nachwuchsspieler bei Barça, Trainererfahrung unter Emery

Zudem hat Abascal mit seiner Vergangenheit als Spieler in Barcelonas Nachwuchsakademie La Masia und nach lehrreichen Jahren in Sevilla unter anderem im Staff des damaligen Trainers Unai Emery einen reichen Erfahrungsschatz.

Seit diesem Sommer ist Guillermo Abascal Leiter der Nachwuchsabteilung von Serie-B-Klub Ascoli. Er soll eine schnelle Auffassungsgabe haben - auch für Fremdsprachen. Italienisch lernte er schnell, er war unter anderem auch dabei, die deutsche Sprache zu erlernen. Denn sein Ziel in Lugano war, im Schweizer Fussball Fuss zu fassen.

Die lateinische Ausgabe von Julian Nagelsmann

Einst studierte Guillermo Abascal in Faro, schloss das Studium mit dem Master ab. Zweifellos ist Abascal ein interessanter Mensch und Trainer. Quasi die lateinische Ausgabe von Julian Nagelsmann (32). Vielleicht arbeitet er bald beim FC Luzern.

Heisse Gerüchte inklusive Video um René van Eck

Nicht zum ersten Mal, wenn der FCL einen neuen Trainer sucht, geistert der Name von René van Eck durch Luzern und die Innerschweiz. Der 53-jährige Aufstiegstrainer von 2006 ist eine Klublegende. Klar ist: Der Schwiegervater in spe von Basel-Torhüter Jonas Omlin würde brennen für einen Job beim FCL. Zurzeit lebt van Eck in seiner Heimatstadt Rotterdam. Regelmässig ist er in Luzern auf Stippvisite, weil hier seine drei erwachsenen Kinder zu Hause sind.

Radio Pilatus zeigt ein kurzes Video, welches Remo Meyer in seinem Auto beim Herausfahren aus der Tiefgarage der Swisspor-Arena zeigt. Auf dem Beifahrersitz soll RvE sein. Allerdings ist der langhaarige Holländer nur für die grössten blauweissen Fans erkennbar.

Einst spielte Meyer mit RvE zusammen beim FCL

Van Eck ist für unsere Zeitung bisher nicht erreichbar gewesen. Am Kontakt mit FCL-Sportchef Remo Meyer könnte trotzdem etwas dran sein. Denn RvE spielte einst als weit über 30-jähriger Routinier neben dem damals blutjungen Meyer in der Luzerner Abwehr.

Durchaus vorstellbar könnte sein, dass René van Eck als Assistenztrainer zum FCL zurückkehrt. Unter Umständen wäre er für einen Trainer wie Guillermo Abascal oder Fabio Celestini eine willkommene Unterstützung. Noch in der vergangenen Saison war RvE der zupackende Assistent von Ludovic Magnin beim FC Zürich.

Van Eck würde sich Alpstaegs Pflegestil anpassen

Bislang war FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg stets gegen eine Rückkehr von van Eck. Für den 74-jährigen Swisspor-Patron war der tätowierte Rotterdamer gemäss Alpstaegs Aussagen gegenüber unserer Zeitung «zu ungepflegt» für eine Anstellung. Van Eck antwortete vor Jahren auf diese Kritik mit den Worten: «Wenn der FCL mir einen Vertrag gibt, dann lasse ich mir die Haare schneiden und passe mich den Gepflogenheiten der Vereinsoberen an.»

Weitere mögliche Kandidaten als Nachfolger von Thomas Häberli sind Stéphane Henchoz, Urs Meier und Boris Smiljanic sowie Ex-FCB-Trainer Heiko Vogel.