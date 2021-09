Zentralschweiz Alle Athletinnen und Athleten müssen geimpft sein Das Interesse an der Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz ist gross. 58 Nationen haben ihre Teilnahme angekündigt. Nun ist klar: Alle Teilnehmer müssen geimpft sein. Ernst Zimmerli 07.09.2021, 20.35 Uhr

Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie beeinflusst auch die Planung der Winteruniversiade 2021, die nach aktueller Planung am 11. Dezember eröffnet werden soll. «Die Rahmenbedingungen für die Organisation und Durchführung eines Multisportevents mit internationaler Beteiligung sind nach wie vor herausfordernd», heisst es in einer Medienmitteilung des Veranstalters. In der Beurteilung der epidemiologischen Lage und der Ausarbeitung eines entsprechenden Schutzkonzepts arbeite das Organisationskomitee eng mit den Zentralschweizer Gesundheitsbehörden und der Führung der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug zusammen.