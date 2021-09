9/11: Ein Polizist arbeitete am Ground Zero. Seither ist er krank

11. September 2001 «Wir waren im Krieg»: 9/11-Helfer Tom Wilson leidet bis heute unter den Folgen seines Einsatzes nach dem Anschlag Bis am 11. September 2001 war Tom Wilson fit und durchtrainiert. Dann packte der New Yorker Stadtpolizist bei den monatelangen Aufräumarbeiten am Ground Zero in Manhattan mit an. Und seither kämpft er mit gesundheitlichen Problemen. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Tom Wilson war 26 Jahre Polizist in New York. Dieses Bild zeigt ihn vor seiner Pensionierung im Herbst 2020, als er noch für das Suffolk County Police Department arbeitete. John Chapple

Mit Tom Wilsons Gesundheit ging es bergab, kaum hatte sich der Stadtpolizist am Tag nach dem verheerendsten Terroranschlag in der Geschichte Amerika an seinem neuen Arbeitsort eingefunden. Die Augen brannten. Im Hals kratzte es. Wilson, damals durchtrainierte 32 Jahre alt und Nichtraucher, musste immer wieder husten.

Eine fachgerechte Schutzausrüstung besass er anfänglich nicht; so hatte er sich die Handschuhe, mit denen er den Schutt des zerstörten World Trade Centers in New York City nach menschlichen Überresten durchsuchte, selbst besorgt, in einem Handwerkerladen in Brooklyn.

Und doch arbeitete Wilson, wie Hunderte andere Polizistinnen, Feuerwehrleute, Bauarbeiter und Freiwillige auch, jeden Tag mehr als 12 Stunden lang. Vom metallischen Geruch, der sich nach dem Zusammensturz der beiden Wolkenkratzer über die Südspitze Manhattans gelegt hatte, liess er sich nicht beirren.

«Wir waren im Krieg», und er habe kein Interesse gehabt, dass die «Fuckers» – wie er die Al-Kaida-Terroristen verächtlich nennt, die mit zwei entführten Flugzeugen Tod und Verderben nach New York City gebracht hatten – diesen Krieg gewinnen.

Auf der Suche nach Überresten der Ermordeten

Anfänglich war der Stadtpolizist getrieben von der Hoffnung, am Ground Zero noch Überlebende zu finden; später, in einer Deponie in Staten Island, in der die Trümmer der zerstörten Hochhäuser ein letztes Mal von Hand durchsucht wurden, arbeitete er immer weiter, weil er nach Überresten der fast 2600 ermordeten Menschen suchte. «Ich denke häufig darüber nach, was ich übersehen haben könnte», sagt der pensionierte Polizist und seine Stimme stockt.

Andererseits bedauere er es nicht, dass er sich vom ersten Augenblick an, als er am 11. September über sein Funkgerät hörte, dass ein Flugzeug in den Nordturm des World Trade Center geflogen sei, in die Arbeit gestürzt habe. Er habe immer Polizist werden wollen, sagt Wilson, buchstäblich von Kindesbeinen auf. «Das war meine Berufung.»

Ein Polizist aus Berufung: Im Mai 2000 wird Tom Wilson (rechts) zum Sergeant befördert. Links der damalige Polizeichef von New York City, Howard Safir. zvg

Im Frühjahr 2002, nach sieben Monaten, war sein Einsatz endlich vorbei. Doch 9/11 liess Wilson nicht mehr los. Zuerst begann ihn seine Lunge zu plagen. Er hustete zähen Schleim aus. Dann entdeckten seine Ärzte einen bösartigen, äusserst aggressiven Tumor an seiner Zunge. Und auch auf seiner Kopfhaut wucherte ein Krebsgeschwür.

Insgesamt, sagt Wilson, leide er an neun oder zehn Erkrankungen, die direkt oder indirekt mit seiner Zeit am Ground Zero in Verbindung gebracht werden könnten. Dies attestierte ihm das «World Trade Center Health Program», das für die gesundheitliche Versorgung der anerkannten 9/11-Rettungskräfte zuständig ist. Die Behandlung von mehr als 80'000 Menschen wird nun über den staatlichen Fonds abgerechnet; und jedes Jahr melden sich immer noch einige Hundert Polizisten, Feuerwehrleute oder Räumungsarbeiter neu an.

Dank intensiven Lobbyarbeiten, an denen sich in den vergangenen Jahren auch Wilson betätigte, ist die Finanzierung dieses Programms nun längerfristig gesichert. So hat die Regierung von Präsident Joe Biden für das nächste Fiskaljahr, das am 1. Oktober beginnt, gegen 540 Millionen Dollar reserviert. (Das «Health Program» kommt dabei für die Behandlungskosten auf, die nicht von einer regulären Krankenversicherung übernommen werden.)

«Besser wäre es, ich würde diese Zeit mit meinen Kindern verbringen»

Tom Wilson hat den Krebs vorläufig besiegt – auch weil es seinen Ärzten gelang, Teile der Zunge, in denen sich der Tumor eingenistet hatte, mit einem Transplantat von seinem Handgelenk zu ersetzen. Dennoch entschloss er sich im vorigen Herbst dazu, nach 26 Jahren im Polizeidienst, zuletzt im New Yorker Verwaltungsbezirk Suffolk County, in den Ruhestand zu treten.

Sein Arzt habe ihn zu diesem Schritt ermuntert, sagt Wilson. Sein Körper weise mittlerweile «derart viele wiederhergestellte Teile» auf, dass das Risiko einer weiteren Verletzung schlicht zu gross geworden sei. Ein gezielter Faustschlag gegen seine mürben Kieferknochen, beispielsweise, hätte ihn töten können, sagt Wilson.

Auch fühle sich seine neue Zunge manchmal an, als ob sie in Flammen stehe, vor allem dann, wenn er viel sprechen müsse. Und schliesslich habe er sich am Nacken verletzt, als er einem Drogensüchtigen das Leben gerettet habe, erzählt er. Seither leide er unter grässlichen Kopfschmerzen, sobald er seinen Kopf drehe.

Letztlich seien Arbeit und Arztbesuche schlicht zu aufwendig geworden. «Besser wäre es, ich würde diese Zeit mit meinen Kindern verbringen», vier Söhnen und eine Tochter. Oder mit seiner Frau Jennifer, mit der er seit 23 Jahren verheiratet ist.

Mit seiner Familie will Tom Wilson auch den morgigen Samstag verbringen. Nach Manhattan, an die offizielle Gedenkfeierlichkeiten am ehemaligen Standort des World Trade Centers, will er aber nicht reisen. An seinem Wohnort, in Bellport (New York), befinde sich ein Denkmal, das aus ehemaligen Stahlträgern besteht, die einst die Zwillingstürme stützten.

«Dort werden wir eine kleine, private Feier abhalten», sagt er und hustet. Seine Familie wolle die gemeinsame Zeit geniessen, 20 Jahre nach dem Tag, der sein Leben für immer veränderte.