In Dubai herrschen zurzeit Temperaturen von über 40 Grad Celsius. Um der Hitzewelle und der Wasserknappheit entgegenzuwirken, produziert das Emirat künstlichen Regen. Flugzeuge schiessen chemische Salze in die Wolken, um so Regenfälle auszulösen.

CH Media Video Unit 22.07.2021, 12.56 Uhr