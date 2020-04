Zirka 8000 Schweizer Touristen warten noch auf ihre Repatriierung

Aussenminister Ignazio Cassis war in der Coronakrise bislang wenig in der Öffentlichkeit präsent. Am Montag trat er in seinem Heimatkanton vor die Medien. Viel Arbeit hat er vor allem mit den Rückkehrern in die Heimat.