Afrika Berichte über Putschversuch im Sudan: Internet und Telefone blockiert – Premierminister wurde verschleppt Ein möglicher Militärputsch wäre das Ende für die Demokratiebewegung im Land, das zuvor während 30 Jahren mit eiserner Hand regiert wurde. 25.10.2021, 10.22 Uhr

Die Regierung in der Hauptstadt des Sudans, Khartoum, soll gestürzt worden sein, wie mehrere Medien berichten. Keystone

Im ostafrikanischen Sudan soll es nach Medienberichten am frühen Montagmorgen einen Putschversuch gegeben haben. PMinisterpräsident Abdullah Hamduk sei von Angehörigen des Militärs an einen unbekannten Ort verschleppt worden, hiess es in einer Mitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite des Informationsministeriums. Zuvor berichteten der Sender Al-Hadath und das Nachrichtenportal Sudan Tribune über den Putschversuch.