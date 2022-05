Abtreibungsverbot: Biden hofft auf Rückenwind für Demokraten

Vereinigte Staaten In der Hälfte der Bundesstaaten droht ein Abtreibungsverbot – das heizt den Wahlkampf ordentlich an Die konservative Mehrheit des Supreme Court will, dass die 50 Bundesstaaten für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zuständig sind. Eine Entscheidung mit Sprengkraft – mitten im Wahljahr. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 03.05.2022, 17.21 Uhr

Am Dienstag protestierten Menschen vor dem Supreme Court in Washington gegen ein mögliches Ende des liberalen Abtreibungsgesetzes auf nationaler Ebene. Shawn Thew / EPA

Die Demokraten wittern Morgenluft. Die Partei von Präsident Joe Biden hofft, im Wahljahr 2022 politisch von der wieder aufgeflammten Debatte über das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch zu profitieren – nachdem in der Nacht auf Dienstag durchgesickert war, dass die konservative Mehrheit des Supreme Courts auf nationaler Ebene das liberale Recht auf Abtreibung kassieren will. Biden selbst sprach in einer ersten Stellungnahme von einem «fundamentalen Recht», das unter Beschuss stehe. Und er rief das Fussvolk der Demokraten auf, im November an die Urne zu gehen, und Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen, die «Pro Choice» seien. So werden die Unterstützer eines liberalen Abtreibungsrechts im amerikanischen Sprachgebrauch genannt.

In Pennsylvania nannte der demokratische Senatskandidat John Fetterman in einer ersten Stellungnahme den Anspruch einer Frau auf einen Schwangerschaftsabbruch «heilig». Und in Michigan kündigte Gouverneurin Gretchen Whitmer an: «Ich werde kämpfen wie der Teufel, um den Zugang zu Abtreibungen in Michigan zu schützen.» Die Demokratin will im November in Michigan, einem politisch umkämpften Bundesstaat, für eine zweite Amtszeit bestätigt werden.

Mehrheit der US-Bevölkerung ist gegen Abtreibungsverbot

Ein Blick auf Meinungsumfragen zeigt: Die Demokraten, die sich gemeinhin für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen stark machen, vertreten in dieser Frage die Mehrheit der Bevölkerung. Nur etwa 20 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner spricht sich gemäss den Zahlen des Umfrageinstituts Gallup für ein komplettes Abtreibungsverbot aus. Allein: Dieses Bevölkerungssegment, das sich als «Pro Life» bezeichnet, ist national weit besser organisiert als der politische Gegner. Gerade im Süden Amerikas und im Landesinnern geben die religiösen Abtreibungsgegner, die fast allesamt der Republikanischen Partei angehören, politisch den Ton an.

Sollte sich der Supreme Court deshalb wirklich entscheiden, ein Grundsatzurteil zum Schwangerschaftsabbruch aus dem Jahr 1973 umzustossen, hätte dies unmittelbare Folgen für den Alltag. Die Entscheidung, ob Abtreibungen erlaubt sind oder nicht, fiele im föderalistisch organisierten Amerika wieder in die Zuständigkeit der 50 Bundesstaaten.

Einige Staaten – darunter Texas – haben bereits vorgesorgt. In ihren Gesetzessammlungen finden sich so genannte «Trigger Laws», in denen nachzulesen ist, dass ein Abtreibungsverbot automatisch in Kraft tritt, sobald der Supreme Court das Grundsatzurteil «Roe v. Wade» kippt. Dieses Gesetz sähe keine Ausnahmen für Vergewaltigungen oder Inzest vor.

In anderen konservativen Staaten – Florida zum Beispiel – müssten die Parlamente zuerst noch beraten. Aber angesichts der Dominanz der Republikaner im Süden Amerikas und im Landesinnern ist damit zu rechnen, dass Abtreibungen künftig in rund der Hälfte der Bundesstaaten verboten sein werden. Und in der anderen Hälfte der USA werden konservative Politikerinnen und Politiker zumindest den Versuch unternehmen, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einzuschränken.

Gerade in politisch umkämpften Bundesstaaten wird Abtreibung damit auf einem Schlag zu einem wichtigen Wahlkampfthema. Die Demokraten werden zumindest den Versuch unternehmen, den politischen Gegner als zu extrem zu porträtieren – weil einige Republikaner bereits darüber schwadronieren, Abtreibungen auch auf der Ebene Bundesstaat zu verbieten. So lange im Weissen Haus ein Demokrat sitzt, der entsprechende Gesetze mit einem Veto belegen kann, ist dieses Szenario aber unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich ist aber auch das Gegenteil: Dass es der Partei Bidens in Washington gelingen wird, ein liberales Abtreibungsrecht zu verabschieden.

Unklar ist, ob die Vorab-Publikation des Urteils aus der Feder des konservativen Richters Samuel Alito – das eigentlich erst im Frühsommer hätte publik werden sollen – Auswirkungen auf die Willensbildung der neun Richter am Supreme Court haben wird. Theoretisch handelt es sich bei dem Dokument erst um einen Entwurf; in der Geschichte des obersten Gerichts ist es immer wieder vorgekommen, dass Richter ihre Meinung änderten und sich neue Koalitionen bildeten. Allerdings spielte sich dieser Prozess jeweils hinter verschlossenen Türen ab. Und er drehte sich um Fragen, die weniger polarisierend waren als das Abtreibungsrecht.

