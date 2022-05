USA: Fed erhöht Zinsen, Dollar legt im Vergleich zum Franken zu

Amerika Die amerikanische Notenbank erhöht den Leitzins um einen halben Prozentpunkt – dies wirkt sich auch auf den US-Dollar aus Die Federal Reserve setzt ihre Politik fort und strafft die amerikanische Geldpolitik. Die Auswirkungen bekommen Exporteure und Touristen zu spüren. Renzo Ruf, Washington 04.05.2022, 21.12 Uhr

Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank. Agency / Anadolu

Die amerikanischen Währungshüter drehen weiter an der Zinsschraube. Am Mittwoch gab der Fed-Offenmarktausschuss eine Erhöhung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt. Die Entscheidung erfolgte einstimmig und war von den Marktbeobachtern erwartet worden. Die Abkehr von der Nullzinspolitik der Covid-Jahre ist damit endgültig vollzogen. Nun befindet sich der Leitzins in einem Zielband von 0,75 Prozent bis 1 Prozent. Die amerikanischen Börden reagierten euphorisch auf die Entscheidung.

Der Fed-Chef Jerome Powell begründete diese Entscheidung mit der immer noch hohen Inflation und dem robusten Job-Wachstum. Die russische Invasion der Ukraine verursache zwar nebst humanitärem Leid auch ökonomische Probleme. Die Auswirkungen auf das Wachstum in der grössten Volkswirtschaft der Welt seien aber nach wie vor schwer abschätzbar, sagte Powell. Ziel der Federal Reserve sei es nach wie vor, die Inflation auf rund 2 Prozent zu senken. Davon sind die Währungshüter noch weit entfernt, wie der Fed-Chef am Mittwoch zugab. Aktuell beläuft sich der Zuwachs der Konsumentenpreise in den vergangenen zwölf Monate auf 8,5 Prozent. «Wir wissen nicht», sagte Powell kürzlich, ob dieser Wert bereits der Höhepunkt der aktuellen Krise darstelle.

Fed verfolgt Inflation «sehr aufmerksam»

Experten werfen der Federal Reserve vor, die Inflation zu lange ignoriert zu haben. So hielt die Notenbank im vergangenen Jahr auch dann noch an ihren Stützungskäufen fest, als die Indikatoren bereits auf ein starkes Plus der Verbraucherpreise hindeutete. Aus diesem Versäumnis will Powell die richtigen Lehren gezogen haben; nun verfolgten die Währungshüter die Inflation «sehr aufmerksam». Auch will Powell mit allen Mitteln verhindern, dass eine Kurskorrektur das Wirtschaftswachstum komplett abwürgt und zu einer Rezession führt – so wie es dies zum Beispiel zu Beginn der Achtzigerjahre der Fall war, als in der Ägide des damaligen Fed-Präsidenten Paul Volcker der Leitzins auf mehr als 22 Prozent stieg.

Ganz verhindern lässt sich eine Abkühlung des Wirtschaftswachstums aber wohl nicht, auch wegen den anhaltenden Lieferketten-Schwierigkeiten. Zudem hat der Dollar in den vergangenen Wochen im Vergleich zum Euro oder dem Schweizer Franken stark an Wert gewonnen. Dies verteuert amerikanische Exporte. Zudem könnte das Geschäft mit ausländischen Touristinnen und Touristen unter einem starken Dollar leiden, weil die Sommer- oder Herbstferien in Amerika für Europäer plötzlich viel teurer sind. So legte der Dollar im Vergleich zum Franken seit Anfang April zwischenzeitlich um 6 Prozent zu. Im Vergleich zum Euro gewann der Dollar gegen 4 Prozent hinzu.