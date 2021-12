Scott Miller bestätigt: Das ist Joe Bidens Mann in Bern

Amerika Die US-Botschaft in Bern hat einen neuen Hausherrn: Der Senat bestätigt Scott Miller, ein bekannter Gleichstellungs-Aktivist Der amerikanische Senat hat in der Nacht auf Samstag die Nomination von Scott Miller zum neuen US-Botschafter für die Schweiz und Liechtenstein bestätigt. Damit kann der 42-Jährige seinen Posten in Bern mit einiger Verzögerung antreten. Renzo Ruf, Washington 18.12.2021, 18.22 Uhr

Scott Miller, der neue US-Botschafter in der Schweiz. Dieses Bild zeigt ihn mit Jill Biden, der Gattin von Präsident Biden, während eines Wohltätigkeitsanlasses im Jahr 2017. Ilya S. Savenok / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elf Monate lang amtierte in der US-Botschaft an der Sulgeneckstrasse in Bern bloss eine Geschäftsträgerin. Denn die Nomination von Scott Miller zum amerikanischen Botschafter in der Schweiz und in Liechtenstein – im August von Präsident Joe Biden publik gemacht – lag im Senat in Washington auf Eis. Der Grund: Weil er verärgert über die angeblichen Avancen Bidens gegenüber dem russischen Machthaber Wladimir Putin war, blockierte der Republikaner Ted Cruz eine ganze Reihe von Nominationen des Aussenministeriums.

Am Freitag aber liess Cruz von dieser Blockade endlich ab – nachdem ihm der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer versprochen hatte, dass der Senat im Januar über Sanktionen gegen die umstrittene russische Pipeline Nord Stream 2 abstimmen werde. Und dann ging alles ganz schnell. Weil die Senatorinnen und Senatoren nach Hause wollten, stimmten sie bis in die frühen Morgenstunden «en bloc» über Dutzende von Nominationen ab. Teil dieses Pakets war auch der 42 Jahre alte Miller, dessen Ernennung durch Präsident Biden innenpolitisch unumstritten war.

Miller, dessen Wohnsitz in Denver (Colorado) befindet, arbeitete früher als Vermögensverwalter für die Schweizer Grossbank UBS. Das ist allerdings nicht der Grund, warum er von Biden zum Botschafter nominiert wurde. Die Personalie ist vielmehr eine Belohnung für Millers Aktivismus.

Zusammen mit seinem langjährigen Partner, dem heute 68 Jahre alten Tim Gill, setzt sich der Demokrat seit Jahren für die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-Personen und queeren Menschen ein. Die Gill Foundation, deren Stiftungsrat er zusammen mit seinem Gatten präsidiert, ist in Amerika einer der einflussreichsten Förderer für Anliegen der LGBTQ-Gemeinschaft.

Das Aushängeschild der Gill Foundation

Gill wurde als Gründer des Software-Unternehmens «QuarkXPress» zu einem reichen Mann. Als er seinen Firmenanteil Ende der 1990er-Jahre verkaufte, verdiente er schätzungsweise 500 Millionen Dollar. Ein Teil dieses Erlöses floss in die Gill Foundation. Gill investierte aber auch Millionen in das Wahlkampf-Vehikel Gill Action Fund. Und damit erwirkte er, über die Jahre hinweg, einen Meinungsumschwung in der Demokratischen Partei. So unterstützte schliesslich auch Präsident Barack Obama das Anliegen der LGBTQ-Gemeinschaft, Eheschliessungen für Homosexuelle im ganzen Land zu legalisieren.

Miller, der mit Gill seit 2009 verheiratet ist, gilt als charismatische Figur, und als das Aushängeschild der Gill Foundation. Wann er den Posten in der Schweiz antreten wird, ist noch nicht bekannt. Er ersetzt den republikanischen Strategen Ed McMullen, der von Donald Trump nominiert worden war, und bis Anfang 2021 in Bern wirkte. McMullen machte sich in Bern unter anderem stark für ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA.