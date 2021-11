USA: Ja zum Infrastruktur-Paket ist ein Erfolg für Joe Biden

Amerika Doch noch ein Erfolg für Joe Biden: Repräsentantenhaus genehmigt das Infrastruktur-Paket Nach einem langen Hin und Her hat der Kongress am Freitag neue Milliarden-Investitionen in die marode amerikanische Infrastruktur genehmigt. Damit endet eine Woche voller Rückschläge doch noch mit einem Erfolg für Präsident Joe Biden. Renzo Ruf, Washington 06.11.2021, 06.56 Uhr

Das Lachen von Nancy Pelosi, Speakerin des Repräsentantenhauses, wirkte am Freitag zwischenzeitlich etwas gequält. Am Schluss des langen Tages aber nahmen Vorlagen der Demokraten wichtige Hürden. Jose Luis Magana / AP

Die Debatte begann um 8 Uhr in der Früh. Aber erst kurz vor 23.30 Uhr (Lokalzeit) lag endlich das Abstimmungsresultat vor, auf das Präsident Joe Biden seit Wochen gewartet hatte. Mit 288 zu 206 Stimmen genehmigte das Repräsentantenhaus seine Infrastruktur-Vorlage. Diese sieht, für die kommenden fünf Jahre, zusätzliche Investitionen von 550 Milliarden Dollar in neue Brücken, Schienenverbindungen, Wasserwege oder ins Breitband-Internet vor. Dies entspricht beinahe einer Verdoppelung der bereits vorgesehenen Infrastruktur-Ausgaben der Bundesregierung.

Dass es so lange dauerte, bis Speakerin Nancy Pelosi und ihre Demokraten endlich jubeln konnte, lässt sich mit den Flügelkämpfen der Biden-Partei erklären. Linke Abgeordnete forderten, dass nicht nur über das Infrastruktur-Paket, sondern auch über eine noch grössere Vorlage zur Reform der Wirtschafts- und Sozialpolitik abgestimmt werde. Dieses zweite Paket, von Biden auch «Build Back Better» genannt, enthält auch Geld für den Klimaschutz. Eine kleine Gruppe von rechten Abgeordneten aber ist diese Vorlage suspekt, auch aus Angst vor tiefroten Budgetzahlen. Abweichler aber können sich die Demokraten keine leisten, aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse.

Am Abend kam dann, nach langen Gesprächen zu einem Kompromiss. Die Linken liessen von ihrer Forderungen ab, am Freitag zwingend über beide Pakete abzustimmen. Die Rechten hingegen versprachen, für «Build Back Better» zu stimmen, wenn in einigen Tagen eine unabhängige Analyse über die Kosten der Vorlage vorliege.

Die eigentliche Debatte über «Build Back Better» findet im Repräsentantenhaus nun wohl erst kurz vor Thanksgiving statt. Dann geht das Paket an den Senat, wo es wohl zusammengestrichen wird. Dem einflussreichen Senator Joe Manchin ist die Vorlage zu teuer.

Aber das ist dem Demokraten wohl egal. Sie erreichten am Freitag ihr Ziel, auch wenn die Nerven zwischenzeitlich blank lagen: Sie stellten sicher, dass Joe Biden am Ende einer Woche, in der die Demokraten bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey grosse Stimmenverluste hinnehmen mussten, einen Erfolg feiern kann. Das Ja zur Infrastruktur-Vorlage, für die sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus einige Republikaner stimmten, ist ein Erfolg für den Präsidenten.